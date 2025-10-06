歐盟：聯大2758號決議未提台灣 兩岸應適當溝通

快訊

中央社／ 巴黎6日專電
圖為北約與歐盟旗幟。(路透)
中國長期將1971年的聯合國大會2758號決議作為宣稱台灣屬於中華人民共和國的依據之一。歐洲聯盟（EU）發言人指出，決議文中並未出現「台灣」一詞，兩岸應透過對話化解緊張情勢。

中央社記者就中國在聯合國大會2758號決議所持主張等問題，以電郵詢問歐盟對外事務部（EEAS）立場。

歐盟發言人回覆表示，這項決議非常簡短，只有150字，其中並未出現「台灣」一詞，內容僅將在聯合國的代表權從「（前總統）蔣介石的代表」改為「中華人民共和國政府的代表」。

歐盟發言人說，只要符合組織規則或慣例、歐盟的一中政策和歐盟政策目標，就應透過務實解決方案，允許台灣有意義參與國際事務。

發言人還表示，歐盟致力與夥伴討論尋求務實解決方案，在台灣能發揮技術和能力附加價值的領域納入台灣。

歐盟也鼓勵和平解決兩岸議題。發言人說，緊張局勢應透過兩岸對話來化解，應維持適當溝通管道以減少誤判風險，重要的是克制及避免任何可能進一步使兩岸緊張關係惡化的行動。

至於中國近年擅改M503等數條航路運作方式，歐盟發言人說，有關航空領域和中國的行動，歐盟希望在做出任何這類改變之前，兩岸先行磋商。

駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉本月初接受中央社專訪時指出，中國近年在國際上透過法律戰，想把台灣納入聲索範圍，手法是扭曲聯大2758號決議；在此背景下，作為歐盟和北大西洋公約組織（NATO）重要成員的德國去年9月派艦穿越台灣海峽，且表明台海是國際水域一部分，意義重大。

他說，中國企圖削弱歐盟和各國對台灣的支持，但歐盟在各項領域對台灣的支持有增無減，對中國也日益警惕。

謝志偉日前在駐歐盟代表處舉辦的國慶酒會上也說，中國以聯大2758號決議聲稱台灣歸屬於中國，但決議文內一個字都沒有提到台灣，「台灣是主權獨立國家，名字是中華民國」，有自己的總統和國會，中國聲稱愛台灣，所作所為卻是另一套。

當時上台致詞的比利時國會友台小組共同主席范荷芙（Els Van Hoof）提到，比利時國會和法蘭德斯議會（Flemish Parliament）都曾通過決議，強調必須維護台海現狀、聯大2758號決議未定義台灣地位，並支持台灣有意義參與國際組織。

歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）致詞時也表示，歐洲議會去年10月通過決議，白紙黑字表明聯大2758號決議未提及台灣，且中國必須停止在台灣周圍的軍事挑釁。

