中國學者齊唱衰高市早苗：任期不會長 1年很難說

高市早苗2日當選日本自民黨總裁，可望出任日本首相，中國學界卻流露出一股看衰她執政的情緒。3名中國學者在受訪時齊聲認為，高市擔任日本首相的時間恐怕不會太久，能否突破現任首相石破茂的1年任期不確定性很大，說不定1年就下台了。

觀察者網近日接連訪問歷史學者沙青青、上海外國語大學日本研究中心主任廉德瑰、黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛等3名日本研究學者，不約而同地給出了高市早苗執政不會太久的看法。

其中，沙青青表示，高市早苗雖從政多年，但她既沒有在自民黨內擔任過幹事長等要職，也沒有在內閣裡像是財務省、外務省、防衛省大臣等重要閣員，只擔任過總務大臣及經濟安保等特別擔當相，缺乏外交、內政核心決策層的經驗，長期處於比較邊緣的位置。

沙青青說，日本自民黨領導的執政聯盟面臨參眾兩院席位均不過半的困局，考驗高市早苗的平衡能力。因此，他對高市未來能否做好黨總裁和首相「要畫個很大的問號」。從履歷來看，他並不特別看好高市能處理好這些事情，高市能做多久的首相是個未知數，她的內閣甚至能否像石破內閣般持續1年，都有很大不確定性。

廉德瑰則將高市早苗執政時間長短與中日關係作連結。他宣稱，如果高市處理不好中日關係，她的「首相之位恐怕坐不長」。況且，日本政壇目前「一年一相」的困境很難擺脫，沒有理由認為高市能建立長期政權，「說不定1年後她就下去了」。

廉德瑰說，石破茂做了不到1年，還有2年多任期，他下臺並不是因為有什么重大失誤，而是參議院選舉失敗，責任被推到他身上。實際上，參院選舉失利的原因並不在石破，更多的是黨內腐敗，但派閥政治下總要有人擔責，只好下台。加上日本經濟「近20年來沒人真正搞好」，高市如果經濟搞不好，黨內也會盯著她，1年後一旦有問題就會逼她下台，是不變的規則。

笪志剛也認為，為彌合日本社會分歧，推動外交進展，高市早苗執政後必須降低強硬、保守姿態，可能會對歷史、作風強勢等問題做出一些靈活性調整。特別是外交問題，尤其是在對美、對中方面，還有涉及中國的「核心利益」問題上，未來日本能不能維持一個相對穩定的態勢，對高市將是考驗，否則她將難以改變「短命內閣」的命運。