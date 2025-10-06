新內閣名單惹眾怒 法總理勒克努意外請辭

快訊

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
法國總理勒克努。（歐新社）

法國新任總理勒克努（Sebastien Lecornu）今天請辭下台，幾小時前他才剛公布新內閣名單，但政壇不分敵友都揚言要推翻他的政府。

路透社報導，勒克努請辭出乎外界意料且前所未見，並進一步加劇法國的政治危機。消息傳出後，法國股市與歐元雙雙重挫。

法新社報導，格林威治時間8時左右，巴黎CAC 40指數下挫逾2%。

勒克努是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的緊密盟友，9月9日才剛上任，是馬克宏總統任內第7位、兩年內第5位總理。

在與各政黨磋商數週之後，勒克努昨天公布新內閣名單，原訂今天下午召開首次會議。

法國原已深陷嚴重政治危機，國會高度分裂，沒有任何黨派或聯盟掌握多數席次，而勒克努的內閣名單又激怒政壇敵友，要麼認為內閣過於偏右，要麼指責不夠右傾，令外界質疑新政府能撐多久。

勒克努今天上午向馬克宏遞交辭呈，總統府艾里賽宮（Elysee）新聞辦公室表示：「勒克努先生已向共和國總統提出政府總辭，總統已同意。」

自馬克宏2022年連任以來，法國政局日益動盪，因為沒有任何黨派或聯盟掌握國會多數席次。而馬克宏去年決定提前改選國會，結果卻讓國會更加分裂，加深危機。

馬克宏 法國 內閣

