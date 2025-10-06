諾貝爾醫學獎得主揭曉 美、日3學者共獲殊榮

今年諾貝爾醫學獎得主在瑞典時間6日上午約11時半（台灣時間同日下午5時半）後不久揭曉，由西雅圖系統生物研究所學者布倫科（Mary E. Brunkow）、任職美國Sonoma Biotherapeutics的藍斯德爾（Fred Ramsdell）、大阪大學學者坂口志文（Shimon Sakaguchi）共獲得該殊榮，以表彰其對外周免疫耐受的相關發現。

去年諾貝爾醫學獎由美國學者安布羅斯（Victor Ambros）及魯夫昆（Gary Ruvkun）共享，兩人發現小分子核糖核酸（microRNA）及其在轉錄後基因調控中的作用。

又到年度的諾貝爾周，由醫學獎揭開從醫學到經濟學，共6個全球關注獎項的序幕。預計台灣時間7日下午5時45分將再宣布物理學獎得主，8至10日分別宣布化學獎、文學獎、和平獎得主，最後經濟學獎得主13日宣布。

每項諾貝爾獎獎金達1100萬瑞典克朗，最多由3名得主共享。獲獎者將在12月10日接受正式頒獎，這天即諾獎創辦人、瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1896年逝世紀念日。