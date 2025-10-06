挪威奧斯陸機場再傳目擊無人機 一度暫停航班降落

快訊

中央社／ 奧斯陸6日綜合外電報導

挪威國營機場營運商Avinor表示，挪威奧斯陸機場（Oslo Airport）今天凌晨接獲目擊無人機的通報後，一度暫停部分航班降落。

路透社報導，挪威新聞社（NTB）引述警方指出，警方在午夜左右接獲通報，一名挪威航空公司機師認為自己在降落機場時，看到3至5架無人機，這起目擊事件仍未獲得證實。

Avinor發言人表示，當時有一架或多架班機在空中等待，直到情況釐清，沒有航班改降其他機場，之後航班運作未再中斷。

近幾週以來，歐洲多地機場屢次陷入混亂，因為目擊無人機，或無人機入侵空域，受影響的包括丹麥哥本哈根、挪威奧斯陸及德國慕尼黑等地機場。

機場 挪威 航班

