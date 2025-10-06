快訊

「1縣市」大雨特報 恐一路下到晚上

「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊真的累了 意外揭蔣萬安暖舉

軍艦2024年擱淺薩摩亞海域事件 紐西蘭賠350萬美元

中央社／ 威靈頓6日綜合外電報導
2024年皇家紐西蘭海軍軍艦馬納瓦努號（HMNZS Manawanui）在薩摩亞海域沉沒。 美聯社
2024年皇家紐西蘭海軍軍艦馬納瓦努號（HMNZS Manawanui）在薩摩亞海域沉沒。 美聯社

紐西蘭政府今天表示，針對2024年皇家紐西蘭海軍軍艦在薩摩亞海域沉沒一事，將支付薩摩亞政府1000萬塔拉（約351萬美元）賠償。

馬納瓦努號（HMNZS Manawanui）2024年10月進行珊瑚礁測量時，在烏波盧島（Upolu）南部沿岸擱淺。船員全體逃生後，艦體翻覆並沉沒，船上75名人員全員獲救。最初的調查認為，此次擱淺是由一連串的人為錯誤造成。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）在聲明中指出，這筆款項是應薩摩亞政府要求支付。

皮特斯說：「我們認識到這起沉船事件對當地社群造成的影響，也理解它帶來的混亂與不便。」

該艦目前仍擱淺於礁岩上，但打撈人員已清除柴油、油料與其他污染物，並移除了設備、武器、彈藥及貨櫃等。

皮特斯表示，紐西蘭與薩摩亞將持續討論船艦未來的處理方式。

「與薩摩亞政府合作，我們的重點仍在於將可能的環境影響降至最低，並支援應變行動。這是我們的絕對優先。」

紐西蘭 珊瑚礁 外交部

延伸閱讀

紐西蘭行李箱童屍案 韓裔母親殺害2子女被判有罪

傳連江艦驅離陸船時「解放軍艦介入廣播」 海巡署：透過剪輯、前後倒置

空氣不如蘋果香！紐西蘭蘋果「香脆甜魔力」，從阿嬤到型男都被圈粉

26小時！東航將開通全球最長航線：上海—阿根廷

相關新聞

珍古德臨終語出驚人！想送川普習近平到太空原因曝光 這些人也被點名

國會山報6日報導，英國知名靈長類學家珍古德1日辭世，享壽91歲。她生前受訪語出驚人表示，如果有機會，想把美國總統川普、中...

台灣人避難包掀國際媒體好奇！有人豪砸30萬囤糧30年

台灣長期處於颱風、地震與對岸開戰威脅，連外國媒體都開始好奇：台灣人怎麼準備面對災難？華爾街日報（WSJ）5日以「你的避難...

以哈停火談判不是川普的功勞 WSJ曝關鍵原因

川普總統近日受訪宣稱，他在一次關鍵通話中，成功說服以色列總理內唐亞胡接受與哈瑪斯達成停火。然而，美國與阿拉伯官員的說法顯...

高市早苗鎖定新外相是他！曾與川普敲定協議 手下敗將小泉也有望入閣

朝日新聞報導，日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，4日當選自民黨新任總裁後緊鑼密鼓展開人事布局，新內閣將任命前幹事長茂木...

軍艦2024年擱淺薩摩亞海域事件 紐西蘭賠350萬美元

紐西蘭政府今天表示，針對2024年皇家紐西蘭海軍軍艦在薩摩亞海域沉沒一事，將支付薩摩亞政府1000萬塔拉（約351萬美元...

無人機神秘現蹤歐洲各地 掀「集體焦慮」心理效應

歐洲多處出現的無人機現蹤事件，目前造成的實質影響雖有限，但專家指出，這類事件已讓民眾感到更為脆弱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。