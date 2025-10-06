立陶宛文化部長辭職 文化界持續抗議民粹政黨掌部

立陶宛新政府9月底宣誓就職，上任僅1週的文化部長阿多馬維丘斯已於3日因輿論壓力宣布辭職。然而，立陶宛民眾5日發起全國抗議活動，持續反對政府將文化部交由民粹政黨「尼穆納斯的黎明」主導。

自立陶宛上屆政府以來，「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）多次引發爭議，成為關注焦點。該黨主席澤馬塔帝斯（Remigijus Žemaitaitis）曾因反猶太言論及否認大屠殺遭司法調查，並多次質疑支持烏克蘭及增加國防預算的政策。

阿多馬維丘斯（Ignotas Adomavicius）是「尼穆納斯的黎明」黨員，在他正式上任前，立陶宛文化界就已表達抗議。批評者認為，阿多馬維丘斯缺乏文化領域經驗，且若將掌管媒體與文化自由的文化部交由民粹政黨黨員主導，將威脅言論自由與民主價值。

阿多馬維丘斯決定辭職的導火線，是他日前接受新聞網站Lrytas.lt的專訪。

阿多馬維丘斯在訪問中拒絕正面回答立陶宛對烏克蘭的支持，以及被俄羅斯強行併吞的克里米亞地位等問題，並形容相關提問「具挑釁性」，引發輿論抨擊。

阿多馬維丘斯3日在國會受訪時表示，為保護家人與尊重整個文化社群，避免影響政府運作，決定主動請辭。

立陶宛政府由多個政黨組成執政聯盟，內閣部長由各黨依協議提名。

總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）表示，執政聯盟結構與協議不受影響，「尼穆納斯的黎明」仍可提名新任文化部長。她指出，文化部長候選人仍將由澤馬塔帝斯提出，但她本人會更積極參與遴選。

然而，藝文界人士認為，阿多馬維丘斯的辭職並未回應他們反對由「尼穆納斯的黎明」掌管文化部的訴求。因此，立陶宛民眾5日於全國各地發起名為「警告性罷工」的抗議行動，各年齡層民眾在不同地點以舞蹈、吶喊、演說、遊行等方式表達訴求。主辦單位發起的請願也已獲得超過7.7萬人連署。

澤馬塔帝斯則在臉書發文，批評抗議活動是「文化人來參加一場沒有文化的集會」。

參加活動的年輕學生里納斯（Linas）說，立陶宛在歷史上也有過爭取自由與獨立的抗爭。雖然他沒有經歷過那段歷史，但對就讀藝術學校的他來說，現在站出來為文化自由發聲，也是一種重要的抗爭。

主辦單位表示，昨天的警告性罷工只是個開始。如果政府不改變決定，他們計劃採取進一步行動。