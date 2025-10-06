高市早苗可望任日相 駐日代表李逸洋：台日關係愈來愈好

快訊

中央社／ 東京6日專電
日本執政黨自民黨新任黨主席高市早苗正積極布局黨執行部及新內閣人事，包括可能敦請對台灣極為友好的前防衛大臣木原稔擔任內閣官房長官。駐日代表李逸洋（圖）6日對台媒表示，「台日關係會愈來愈好」。 中央社
日本執政黨自民黨新任黨主席高市早苗正積極布局黨執行部及新內閣人事，包括可能敦請對台灣極為友好的前防衛大臣木原稔擔任內閣官房長官。駐日代表李逸洋（圖）6日對台媒表示，「台日關係會愈來愈好」。 中央社

日本執政黨自民黨新總裁（黨主席）高市早苗正積極布局黨執行部及15日將上路的新內閣人事，包括可能敦請對台灣極為友好的前防衛大臣木原稔擔任內閣官房長官。駐日代表李逸洋今天受訪時表示，「台日關係會愈來愈好」。

高市4日就任自民黨總裁，是自民黨創黨70年來第一位女總裁。這兩天她持續進行黨主管及內閣人事布局工作，最快明天自民黨黨新執行部上路。她將在15日召開的臨時國會指名選舉時被選為首相，成為日本憲政史上第一位女首相。

李逸洋和日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」會長古屋圭司，今天出席在紀伊國書店新宿本店舉行的「台灣月書展」開幕式後被台灣媒體問及對高市早苗當選自民黨總裁的看法。

李逸洋表示，高市對台灣一向非常友善、親近，今年4月訪問台灣時，見到總統賴清德和政要，也去高雄向前首相安倍晉三銅像致意。

李逸洋表示，今年7月他在山口縣見到高市，之前也拜訪過高市，7月外交部長林佳龍訪日時也與高市會晤，當時他作陪。

李逸洋說：「高市與台灣非常親近，而且承繼安倍路線，如印太戰略，相信在她主政下，整個印太的和平與安全會更加重視，台日之間的關係會更深化、更全面提升。我們會與日本政府之間保持密切接觸，也會更加努力促進台日關係。」李逸洋強調：「台日關係會愈來愈好」。

對於高市將成為日本首位女首相一事，古屋受訪時表示，「以往人們常說日本政治界存在所謂的『玻璃天花板』，但日本終於迎來一位女首相。其實，高市與台灣的關係非常密切，是日華議員懇談會幹部之一」。

古屋說，高市2021年首次參加自民黨總裁選舉，與時任總統的蔡英文視訊對談。當時高市還收到了來自台灣的支持，她們彼此之間建立了深厚情誼。

中央社記者問及外界關注高市掌政下的日本與中國關係時，古屋表示，「大家也知道這是現實的外交課題。日本與台灣共享法治、民主、基本人權等共同價值觀，是理念相同的夥伴，今後也會持續這樣的交流」。

古屋進一步指出，「在外交上，日中經濟往來龐大，規模約30兆日圓（約新台幣6兆2000億元）。前首相安倍晉三曾提出『日中戰略互惠關係』方針，高市看法也以『戰略互惠』方針為基礎，與中國維持穩定關係；日台則有共享相同價值觀的關係，因無正式邦交，所以由日華懇和自民黨青年局推動更積極的交流」。

古屋圭司預定率領30名國會議員組成「中華民國國慶日本國會議員祝賀團」於9日出發抵達台灣，與台灣的各界人士交流，10日與總統一同舉行慶祝午餐會。

高市大致上決定敦請前防衛大臣木原稔擔任內閣官房長官。古屋被台媒問及「木原先生是否一同訪台」的問題時答說：「雖只是傳聞，但木原與台灣關係非常密切，畢竟他是日華議員懇談會的事務局長。在中堅與青年政治家當中，木原稔是最值得期待的人物之一。」

木原稔是自民黨舊茂木派的眾議員，與高市的交情好。2021年高市在前首相安倍晉三支持下，首度參選自民黨總裁時，木原擔任高市陣營的要角。

日本內閣官房長官一職被稱為「內閣之要」（整合力量的桶箍）、「首相的老婆角色」，與首相兩人三腳施政，同時也要負擔與國會、聯合執政政黨的協調工作，每天主持2次記者會，需具備很強的實務能力。

