以哈談判埃及登場 盧比歐：距所有人質獲釋最近一刻

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國務卿盧比歐。圖／法新社
美國務卿盧比歐。圖／法新社

美國國務卿盧比歐今天表示，他對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間達成結束加薩戰爭的協議抱持樂觀態度，並稱這是「我們距離所有人質獲釋」最近的一刻。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）也警告說，一切尚未塵埃落定，美國總統川普提出的和平計畫中，還有一些關鍵部分需要完善，「過程中仍有許多變數」。

盧比歐接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本週」（This Week）主持人拉達茲（Martha Raddatz）訪問時說：「這是我們距離讓所有人質獲釋最近的一刻，所有48名人質，包括已經罹難的28人。但這個過程中還有很多變數，仍需付出一些努力。」

他表示，「一些技術性談判」已經展開，並強調美方認為速度至關重要，尤其是在協議的第一階段，即讓人質返回以色列。

盧比歐說：「（川普總統）希望看到這一切儘快發生。這不是可以拖延的事情。我們不能3週後還在這裡討論如何釋放人質的後勤細節。這件事必須迅速完成，才能推動協議的其餘部分。」

他接著說：「我們希望美方代表團抵達開羅時，90%的協議內容已經談妥，我們只需敲定後勤方面的細節。」

根據埃及外交部消息，除了以色列和哈瑪斯談判人員，斡旋方代表團明天也將赴埃及，為敲定人質釋放細節展開新一輪間接談判。美方代表團成員包括川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普女婿庫許納（Jared Kushner）。

今年2月1日獲釋的以、美雙重國籍人質席格爾（Keith Siegel）也在節目的另一段訪問中，對此表達樂觀態度。席格爾曾遭哈瑪斯拘禁484天、

他說：「我一直抱持樂觀態度，但在我遭囚禁期間認識的4個朋友，以及所有48名人質全部獲釋、回到家人身邊之前，我會繼續為他們發聲。」

席格爾說：「他們處境危險、生命受到威脅，已經受苦近兩年，我們必須帶他們回家。」

