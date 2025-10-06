法國總理組新政府 變動不大恐難施展

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

法國總統馬克宏總理一換再換，這次新內閣人選少有調整，任期恐難長久！法國新任總理勒克努近日任命新內閣，將前財政部長勒麥爾任命為國防部長，但其他位置少有調整下，反對黨已經揚言將發動不信任投票。馬克宏去年國會改選席次大量流失，1年內已經換了4任總理，法國政治目前仍陷入嚴重僵局。

恐新閣撐不久

根據《美聯社》報導，39歲的勒克努是因為前總理貝胡推動改革法案不成下台而接任總理，5日公布新內閣名單，但除了國防部找前財政部長、左派的勒麥爾以外，其他如內政、外交、司法等重要部門並未隨之調整，讓外界擔心新內閣可能也會撐不久。

勒克努將於7日於法國國民議會發表演說，這將會是他首場重要考驗，雖然他表示不會像前幾任總理一樣，頻頻動用《法國憲法》第49條第3款來通過法律，而是會與左右派有更多協商；不過《歐洲新聞網》提到，工會與異議分子仍對法國政府打算削減公共服務開支的預算案感到不滿，已經持續抗議了3天。

三方對立僵局難解

此外，馬克宏原本在國會的盟友、中右派的共和黨擔心馬克宏受到左派壓力而在預算案與退休金等法案妥協，因此要求中間派的馬克宏要多納入右派的聲音；但左派聯盟中的最大黨「不屈法國」則持續要求馬克宏辭職、重新選舉讓國會與政府回歸新常態，才能順利運作。

馬克宏在2024年解散國會後，陷入更嚴重的少數執政困境，在577席國會中僅有212席，反對黨、左派的新人民陣線（不屈法國、社會黨、綠黨等）則有193席，極右派的國民聯盟則有142席，因此三方陷入互相反對的僵局，馬克宏在1年之內因為政治僵局換了4任總理，目前施政陷入嚴重瓶頸。

