哈瑪斯答應部分條件 川普急盼落實停火

美國總統川普希望哈瑪斯能儘速落實他提的加薩停火方案！他近日表示，哈瑪斯既然已經答應部分條件，應該儘快執行，協助居中協調的阿拉伯國家也要趕快說服哈瑪斯。川普提出的20項條件中，哈瑪斯答應釋放人質、移交加薩治理權等條件，但沒有答應解除武裝與離開加薩，各界持續關注談判進度。

哈瑪斯不願解武裝

根據《英國廣播公司》報導，川普表示，既然哈瑪斯答應了部分停火條件，那第一階段應該在本周儘速落實，否則會有更多的傷亡出現，他呼籲所有參與談判的各方都要加緊動作、落實談判協議。川普強調，這對以色列、整個阿拉伯與穆斯林世界來說都是好的協議，哈瑪斯與以色列應儘快相互釋放人質。

不過以色列與哈瑪斯都沒有完全遵守協定，在美國週五與哈瑪斯談好後，川普曾要求以色列立刻停火，但以色列至今仍持續轟炸加薩；哈瑪斯答應了釋放所有人質與移交加薩治理權等停火條件，但認為解除武裝與未來不得在加薩治理中扮演任何角色有異議，阿拉伯國家預計將於6日在埃及設法繼續協調雙方。

離真正停火還久

美國國務卿盧比歐表示，若要釋放人質，雙方就要停火，不可能在炸彈轟炸的同時交換人質；以色列方面則表示，總理納坦雅胡過幾天就會宣布釋放人質，且跟美國政府商量過會儘快在數天內行動，接下來就要看美國、卡達、埃及與哈瑪斯在埃及談的結果如何。

停火條件雖對哈瑪斯相當不利，但據傳埃及、卡達與土耳其都要求哈瑪斯壓低反對姿態，顯示阿拉伯國家也希望戰火儘速結束；《NBC新聞網》提到，盧比歐受訪時則說，目前停火尚未完全落實，且加薩戰後問題也相當複雜，各方都需要時間擬定計畫，包括戰後的技術官僚政府、人道協助等。

