高市早苗鎖定新外相是他！曾與川普敲定協議 手下敗將小泉也有望入閣

朝日新聞報導，日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，4日當選自民黨新任總裁後緊鑼密鼓展開人事布局，新內閣將任命前幹事長茂木敏充回任外務大臣，並由前防衛大臣木原稔出任內閣官房長官。另外，高市在總裁決選的勁敵、現任農林水產大臣小泉進次郎也可望入閣，不過可能轉任其他閣職。

茂木曾於2019年9月至2021年間擔任外務大臣，成功完成與川普政府的日美貿易談判。基於其經驗與對美交涉能力，高市決定再次任用他。木原稔則因政治立場與高市接近，被視為能擔任內閣核心的適任人選。

另根據高市陣營人士，高市考慮啟用總裁選舉的其他候選人。前經濟安全保障大臣小林鷹之預計將出任重要閣員，而小泉可能離開農林水產省，改任其他閣職。高市幕僚透露：「由於小泉在稻米政策上引發農協不滿，評價不佳，因此即使留任內閣，也得換個職位。」

至於黨內人事預計7日定案。高市預計任命麻生派領袖、前首相麻生太郎為副總裁；並由麻生派的鈴木俊一出任幹事長。