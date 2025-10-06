珍古德臨終語出驚人！想送川普習近平到太空 原因曝光 這些人也被點名

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
珍古德9月24日在紐約出席論壇，她已於10月1日辭世。路透
珍古德9月24日在紐約出席論壇，她已於10月1日辭世。路透

國會山報6日報導，英國知名靈長類學家珍古德1日辭世，享壽91歲。她生前受訪語出驚人表示，如果有機會，想把美國總統川普、中國大陸國家主席習近平等多個「不喜歡的人」，裝進馬斯克的太空船，通通送到別的星球。事實上珍古德過去曾多次批評川普，也曾形容川普在總統辯論的舉止誇張，「彷彿雄性黑猩猩」。

Netflix在今年稍早專訪珍古德的紀錄片「珍古德博士的臨別話語」（Famous Last Words: Dr. Jane Goodall），在她逝世後播出。

她在訪問中笑稱，對於一些不喜歡的人，「想把他們放進馬斯克的太空船，送到他堅信自己會發現的那顆星球上」。

主持人法爾查克（Brad Falchuk）追問是否也會把馬斯克本人送上去時，珍古德答道：「當然，他絕對在名單上。你應該也能想像我會把誰放上那艘太空船，除了馬斯克，還有川普和他的支持者，還有普亭、習近平，當然少不了內唐亞胡。」

珍古德長年關注全球政治與環境議題，過去就曾公開批評川普。她在2016年接受大西洋月刊訪問時曾表示，川普在辯論台上的舉止「讓人聯想到雄性黑猩猩的支配儀式」，形容他「跺腳、拍地、拖樹枝、丟石頭」的表現就像是在展現主導地位。

