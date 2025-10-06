以哈談判埃及登場 以色列據報再轟加薩

以哈戰爭兩週年前夕，以色列、巴勒斯坦激進組織哈馬斯，以及美國的談判代表，週一（10月6日）將在埃及紅海的濱海城市沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh），針對美國總統川普提出的「20點和平計畫」進行談判。

各方預計針對人質交換囚犯、佔領軍撤離、停火機制等關鍵問題磋商，並以「間接談判」的方式進行。中國官媒新華社引述消息人士報導，作為東道主的斡旋方埃及，將先與哈馬斯代表團會談，再與以色列代表團會談，之後將兩邊會談結果提交給美國特使。

川普派出了兩名代表前往埃及，包含美國中東問題特使維特科夫（Steven Charles Witkoff）和他的女婿庫許納（Jared Kushner）；以色列由戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）率團前往；哈馬斯則是首席談判代表哈利勒．哈亞（Khalil Al-Hayya）率領代表團。

上個月，以色列曾試圖在卡達暗殺哈亞。哈亞僥倖逃過一劫，但他的兒子與多名在場人士在空襲中死亡。

哈馬斯被以色列、美國和德國等國列為恐怖組織。哈瑪斯據信仍在加薩走廊扣押48名人質，其中20名仍活著。

哈馬斯一名高級官員向法新社表示，該組織「非常渴望達成協議、結束戰爭，並根據實地情況立即啟動戰俘交換程序」。

以色列軍方參謀總長扎米爾（Eyal Zamir）則在一份聲明中表示，「目前沒有停火，但作戰情勢已經改變，政治層級正將軍事行動所取得的成果轉化為政治成果」，但「如果政治努力失敗，我們將重啟戰鬥。」

以色列持續空襲加薩

埃及談判登場前夕，以色列據報仍持續對加薩發動攻擊。

法新社引述加薩民防機構的說法報導，以色列週日（10月5日）的襲擊在巴勒斯坦土地造成至少20人死亡；路透社則引述當地衛生當局的說法報導，以色列戰機與坦克週日持續轟炸加薩各地，造成至少19人死亡。

住在加薩中部、被迫離家的巴勒斯坦人艾哈邁德・阿薩德（Ahmed Assad）向路透社表示，當他聽到川普的和平計畫時，他一度燃起希望，但現實世界裡頭，情況毫無改變。

「我們沒有看到任何變化；相反地，我們不知道該怎麼辦，我們該怎麼做？要繼續留在街上嗎？還是該離開？」他問道。

川普：第一階段談判應於本週完成

川普週日（5日）在「真相社交」（Truth Social）樂觀地發文表示，目前各方釋放俘虜和結束戰爭進行了非常積極的討論、進展迅速。他稱：「我被告知，第一階段（談判）應該在本週完成，我要求大家迅速行動。」

川普並告訴美國有線電視新聞網 (CNN) ，如果哈馬斯拒絕根據美國提出的和平計劃，放棄對加薩的控制，該組織將面臨「徹底毀滅」。

美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）則向媒體表示，儘管以哈雙方都部分同意川普的和平計畫，但戰爭仍未結束，「仍有一些工作要做」。

盧比奧（Marco Rubio）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）節目《面對全國》（Face the Nation）中表示：「我想以色列人和所有人都明白，在空襲進行的同時不可能釋放人質，因此空襲必須停止。」

他也指出，組建加薩政府將面臨困難，因為「不可能在三天內就建立出一個不由哈瑪斯（現任加薩統治者）主導的治理結構。」

根據川普的計畫，未來將成立一個過渡機構來管理加薩，原哈馬斯成員可以選擇留下並承諾遵守新方案，或獲准安全前往其他未具名國家。

白宮表示，這個技術官僚性質的治理委員會，將由川普領導並擔任主席的國際過渡委員會進行監督。

德國總理敦促達成協議

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，他與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）進行了交談，並對以色列支持川普的加薩計劃表示歡迎。他在X發文表示：「以色列宣布從加薩撤軍是朝著正確方向邁出的一步。」

德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）週日在與卡達官員會晤後，也對加薩停火及釋放人質的前景表示樂觀。

瓦德富爾預計週一前往以色列，他表示德國已準備好在促成停火上盡一份力，並強調柏林與多方談判當事者都保持暢通的溝通管道。

他指出，雖然許多細節仍待解決，但目前有現實的機會讓哈馬斯所挾持的人質獲釋、達成停火協議，並恢復對加薩巴勒斯坦人的人道援助。

在被問及德國準備扮演什麼角色時，瓦德富爾表示，柏林已提出協助重建的意願，並願意參與川普提出的所謂「和平委員會」。不過他也補充說，德國不會強求加入，但若雙方希望，德國非常願意貢獻力量。

納坦雅胡日前強烈批評歐洲國家在加薩戰爭的立場，並指責歐洲在和平協議進程中缺席。他稱，歐盟27個成員國中有15個國家決定承認巴勒斯坦獨立建國，這是「對伊斯蘭主義者的終極獎勵」。

（路透社、法新社等）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

©2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】