台積電鳳凰城大秀軟實力 無人機升空高掛國旗慶雙十

美國亞利桑那州鳳凰城舉行雙十國慶活動，吸引7000人參與。來自台灣的世界級半導體製造商台積電發揮軟實力，贊助的無人機表演，伴隨台灣流行歌曲，在夜空點亮中華民國國旗。

鳳凰城連續4年舉行雙十國慶活動，4日晚間在亞利桑那州立大學（ASU）舉行。市長蓋雷哥（KateGallego）、副市長歐布萊恩（Ann O'Brien）出席活動，鳳凰城市民、台灣僑胞、台積電員工與眷屬參與。

這場活動台積電動員超過1000人到場，贊助150架無人機表演。夜空在台灣歌手周杰倫、費玉清的「千里之外」歌聲中，無人機先後排出中華民國國旗、台灣字樣加上台灣地圖、台北101、台北市市徽、台灣黑熊、天燈等，幾度引起歡呼。

鳳凰城市長蓋雷哥致詞時強調鳳凰城與台灣的情誼，希望透過雙十慶典，「讓來自台灣的朋友像是回到家一樣，也希望讓正在瞭解台灣的人來說，跟我一樣深受感動」。

蓋雷哥提到，今年有華航、星宇兩條鳳凰城與台北的直飛航線宣布啟航，這將是鳳凰城第一條直飛亞洲的航線。同時，她也慶祝鳳凰城與台北超過40年的姊妹市友誼。

蓋雷哥表示，與台灣的連結帶動經濟，從珍珠奶茶、小籠包、醫療到晶片產業，「台灣與鳳凰城的關係讓這座城市更加強大」。

駐洛杉磯辦事處政治組長方崇宇致詞強調，「台灣的故事是一個關於堅韌與創新的故事」。他指出，台灣在最新的世界競爭力排名全球第6，「展現出我們在全球供應鏈中斷、地緣政治壓力升高的情況下，依然保持繁榮與卓越」。

鳳凰城與台北市有46年姊妹市情誼，當地有3萬名台裔居民、40多家台灣企業及500多名留學生。

台積電超過1000位員工出席這場雙十國慶活動，許多人都是全家出遊，在草地上欣賞無人機演出。現場更有各式台灣美食、文化活動與社團攤位，如同將台灣夜市搬到亞利桑那州一樣。