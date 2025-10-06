快訊

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

食用堅果不會發胖還能減肥 研究曝每天吃到這個量助思路清晰

台積電鳳凰城大秀軟實力 無人機升空高掛國旗慶雙十

中央社／ 洛杉磯5日專電

美國亞利桑那州鳳凰城舉行雙十國慶活動，吸引7000人參與。來自台灣的世界級半導體製造商台積電發揮軟實力，贊助的無人機表演，伴隨台灣流行歌曲，在夜空點亮中華民國國旗。

鳳凰城連續4年舉行雙十國慶活動，4日晚間在亞利桑那州立大學（ASU）舉行。市長蓋雷哥（KateGallego）、副市長歐布萊恩（Ann O'Brien）出席活動，鳳凰城市民、台灣僑胞、台積電員工與眷屬參與。

這場活動台積電動員超過1000人到場，贊助150架無人機表演。夜空在台灣歌手周杰倫、費玉清的「千里之外」歌聲中，無人機先後排出中華民國國旗、台灣字樣加上台灣地圖、台北101、台北市市徽、台灣黑熊、天燈等，幾度引起歡呼。

鳳凰城市長蓋雷哥致詞時強調鳳凰城與台灣的情誼，希望透過雙十慶典，「讓來自台灣的朋友像是回到家一樣，也希望讓正在瞭解台灣的人來說，跟我一樣深受感動」。

蓋雷哥提到，今年有華航、星宇兩條鳳凰城與台北的直飛航線宣布啟航，這將是鳳凰城第一條直飛亞洲的航線。同時，她也慶祝鳳凰城與台北超過40年的姊妹市友誼。

蓋雷哥表示，與台灣的連結帶動經濟，從珍珠奶茶、小籠包、醫療到晶片產業，「台灣與鳳凰城的關係讓這座城市更加強大」。

駐洛杉磯辦事處政治組長方崇宇致詞強調，「台灣的故事是一個關於堅韌與創新的故事」。他指出，台灣在最新的世界競爭力排名全球第6，「展現出我們在全球供應鏈中斷、地緣政治壓力升高的情況下，依然保持繁榮與卓越」。

鳳凰城與台北市有46年姊妹市情誼，當地有3萬名台裔居民、40多家台灣企業及500多名留學生。

台積電超過1000位員工出席這場雙十國慶活動，許多人都是全家出遊，在草地上欣賞無人機演出。現場更有各式台灣美食、文化活動與社團攤位，如同將台灣夜市搬到亞利桑那州一樣。

亞利桑那州 台積電 國慶

延伸閱讀

台積電（2330）不拆股原因曝光？網一針見血：拆了就髒、散戶太多

PCB 轉型升級低碳高值化 國際展會期間聚焦無人機三應用

採購無人機曾出包 海巡署拒立院預算中心檢覈韌性特別預算

AI 供不應求…台積電美元營收季季向上 全年可望超越成長30%目標

相關新聞

珍古德臨終語出驚人！想送川普習近平到太空 原因曝光 這些人也被點名

國會山報6日報導，英國知名靈長類學家珍古德1日辭世，享壽91歲。她生前受訪語出驚人表示，如果有機會，想把美國總統川普、中...

台灣人避難包掀國際媒體好奇！有人豪砸30萬囤糧30年

台灣長期處於颱風、地震與對岸開戰威脅，連外國媒體都開始好奇：台灣人怎麼準備面對災難？華爾街日報（WSJ）5日以「你的避難...

高市早苗鎖定新外相是他！曾與川普敲定協議 手下敗將小泉也有望入閣

朝日新聞報導，日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，4日當選自民黨新任總裁後緊鑼密鼓展開人事布局，新內閣將任命前幹事長茂木...

法國總理組新政府 變動不大恐難施展

法國總統馬克宏總理一換再換，這次新內閣人選少有調整，任期恐難長久！

哈瑪斯答應部分條件 川普急盼落實停火

美國總統川普希望哈瑪斯能儘速落實他提的加薩停火方案！

金正恩登驅逐艦視察 誓言懲罰敵人挑釁行為

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩視察一艘戰艦，並表示這艘5000噸級驅逐艦應「懲罰敵人的挑釁行為」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。