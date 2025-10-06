雪梨罕見無差別槍擊案 6旬男掃射50槍釀16人傷

快訊

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導

一名60歲男子涉嫌在澳洲雪梨鬧區射擊約50發子彈，造成16人受傷，目前已被警方拘留。

法新社報導，警方昨晚接獲報案後，趕往雪梨市內西區（Inner West）一條街道，當時這名槍手正隨機向路過的車輛和警察開槍。

大批警力隨後包圍現場並封鎖街區，之後進入一家商店樓上的房間，逮捕這名男子，並在現場查獲一把步槍。

警方最初稱這名男子射擊多達百發子彈，造成20人受傷，新南威爾斯州（New South Wales）代理警司派瑞（Stephen Parry）今天將數字下修為射擊約50發子彈，釀成16人受傷。

他補充道：「在我35年的警察生涯中，很少遇見這種隨機向街上人群開火的事件。」

在逮捕過程中，被控開槍的男子眼部受到輕傷，已送醫治療。警方尚未對他提出任何指控，調查仍在進行中。

新南威爾斯州警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）今天形容這起槍擊事件「嚴重且駭人」。

他接受當地電台2GB訪問時表示，槍手作案動機不明，但「無已知證據顯示與恐怖活動或任何幫派活動有關」。

塔斯馬尼亞島（Tasmania）阿瑟港（PortArthur）1996年發生大規模槍擊，造成35人喪生後，澳洲制定嚴格槍枝法律，此後大規模槍擊案在澳洲境內就相當罕見。

2022年，昆士蘭小鎮威姆畢拉（Wieambilla）附近發生槍擊案，造成6人死亡，其中包括兩名警察。

澳洲警方表示，56歲男嫌弗利曼（(Dezi Freeman）今年8月開槍襲警，造成員警兩死一傷，目前持有槍械在逃。

