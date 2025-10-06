澳洲致力防堵中國 與巴紐簽署國防聯盟

澳洲與巴布亞紐幾內亞已簽署一項國防協議，這是兩國70多年來首次簽訂此類協議，顯示坎培拉致力於阻止中國在太平洋地區擴大安全影響力。

這份協議名為普克普克（Pukpuk）防務條約，也是巴布亞紐幾內亞有史以來首度簽署的國防協議，澳洲與巴紐雙方承諾，若受到攻擊必須相互協助。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在坎培拉接受媒體採訪時表示：「這是一份具有歷史意義的協議。透過持續在本區域加強安全夥伴關係，也能保障我們自身的安全。」

這項條約允許多達1萬名巴布亞紐幾內亞人以雙重安排方式，與澳洲國防軍共同服役。

艾班尼斯指出，雙方同意「不會從事任何可能損害本條約的行動，也不會另簽訂有損本條約的協議」。

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）表示：「這項條約的產生，並非基於地緣政治或其他動機，而是源自地理、歷史，以及我們身處同一區域的持久現實。」

巴紐內閣上週已批准這項條約。馬拉普強調：「我們仍然保有與中國及其他國家的關係。」