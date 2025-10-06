台灣人避難包掀國際媒體好奇！有人豪砸30萬囤糧30年

台灣長期處於颱風、地震與對岸開戰威脅，連外國媒體都開始好奇：台灣人怎麼準備面對災難？華爾街日報（WSJ）5日以「你的避難包有什麼」為題，實地走訪並觀察台灣人如何把防災與戰備意識融入日常。WSJ記者很直白形容，儘管美國在台協會今年夏季呼籲台灣人備妥避難包（Go Bag）在台灣掀起話題，但熱潮背後真正把防災納入生活的台灣人，其實並不多。

在一棟老公寓裡，60歲的嚴金枝（Yen Chin-chih，音譯）把客廳變成了小型糧倉。她經歷過1999年的921地震，那夜牆壁晃動、燈全滅，讓她此後25年不敢鬆懈。

她估計在防災物資上已投資近1萬美元（約台幣30萬元），她與母親同住的公寓中備有各式應急裝備，廚房堆滿瓶裝水，衣櫃裡的罐頭標示保存期限到2054年，還配有太陽能板、發電機與輻射偵測器。她笑說，「別人買股票，我是投資活下去的可能性」。

嚴金枝坦言，她最大的的難題卻不是地震，而是高齡90歲、患有腎病且行動不便的母親，「我不可能只抓著包就跑，背著媽媽我跑不了」，於是她選擇「留在原地」，讓家變成最安全的避難所。

另外也有人為戰爭做準備。32歲的時尚顧問賴庭和（Ting-ho Lai，音譯）出於兩岸可能在2027年開戰的考量下，開始研究全球防災指南，把避難包分成「急救、補給、保暖」三類，甚至連地圖、妻子的照片都分類收好；並且特地為愛貓設置逃生口。而且她也拒絕買中國貨，「因為每次我掏錢，就會想，是不是又幫他們多造了一顆子彈」。

33歲的前特戰中士胡凱（Kyle Hu，音譯）在烏俄戰爭後創辦民防訓練班，教民眾操作小型武器與戰術急救。他的避難包裡有足以讓自己撐過3天的瓶裝水與能量棒，他還特別放了防蚊液，另外也有防毒面具、頭盔、防彈背心。他展示整套裝備價值近4000美元（約台幣12萬元），其中一件防雨外套要價900美元（約台幣2.7萬元）。他同樣避免使用中國製商品，並說「當我處於高風險下，我需要能100%信任的用品」。

對許多家庭而言，防災不只是應變，更是一種生活教育。38歲的黃右其（Yuki Huang，音譯）參加偏鄉自學團體，孩子的課程包括野外探險與生活技能。她說，登山與撤離其實很像，都要思考水源、路線與天氣變化。

她的避難包裡放著緊急毯與淨水吸管，而課後，她會和孩子討論地震、缺糧該怎麼辦。「我不想讓孩子害怕，但希望他們知道，準備是為了安心」。她4歲的兒子謙謙雖背不動裝備，卻堅持要帶上毛絨鴨「Yaya」，「我想睡覺時抱著他」。

另一位自學家長張欣尹（Chang Hsin-yin，音譯）表示，教7歲兒子學會為長途健行打包，其實同時也在訓練他如何應對緊急撤離。她說：「這兩者其實一樣，因為在山裡沒有水、沒有電、也沒有食物。」她的兒子為最近一次登山準備了睡袋、換洗衣物、水瓶與即食米飯，還特別裝了6顆滷蛋，這是他最愛的行軍口糧。