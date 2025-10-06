金正恩登驅逐艦視察 誓言懲罰敵人挑釁行為

快訊

中央社／ 首爾6日綜合外電報導
北韓最高領導人金正恩。路透
北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩視察一艘戰艦，並表示這艘5000噸級驅逐艦應「懲罰敵人的挑釁行為」。

法新社報導，「崔賢號」（Choe Hyon）是北韓軍火庫中兩艘5000噸級驅逐艦的其中一艘。這兩艘軍艦都是在今年下水，正值金正恩尋求提升該國海軍能力之際。

根據北韓中央通信社報導，金正恩昨天視察時表示，這艘戰艦「清楚展現了（北韓）武力的發展成果」。

他還說：「為了國家主權，我國海軍卓越的能力，應在浩瀚的海洋上得以施展，徹底遏制、反擊並懲罰敵人的挑釁行為。」

金正恩誓言，要在明年10月前建造第3艘同級別的驅逐艦。

南韓軍方表示，崔賢號或許是在俄羅斯協助下開發，作為交換條件，北韓可能派遣數千名士兵支援俄國在烏克蘭的戰事。

北韓中央通信社發布的照片顯示，金正恩似乎在艦艇內的控制室內進行監督，螢幕上顯示朝鮮半島周圍的海域。

另一張照片顯示，金正恩在軍事將領面前指著一張模糊的地圖。

金正恩這次視察的前一天，他宣布「將特殊資源部署到主要目標上」。他稱此舉是回應對美國在南韓的增兵行動，但並未提供進一步細節。他說：「敵人…將不得不擔心其安全環境的走向。」

美國約有2萬8500名軍人駐紮在南韓，以抵禦擁核的北韓帶來的軍事威脅，上個月並與南韓及日本等安全盟友進行聯合軍事演習。

北韓經常譴責此類演習是為入侵所做的演練，而盟國則堅稱這些演習本質是防禦。

北韓 金正恩 南韓

