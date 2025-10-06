高市早苗將延續挺核能 日本核電業者股價暴漲 太陽能承壓

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
自民黨新任總裁高市早苗有望成為日本首位女首相，預料她將繼續把核能做為全國能源策略的核心。路透
自民黨新任總裁高市早苗有望成為日本首位女首相，預料她將繼續把核能做為全國能源策略的核心。路透

有望成為日本首位女首相的自民黨新任總裁高市早苗預料將繼續把核能做為全國能源策略的核心，同時減少強調太陽能這類再生能源已經準備好大量供電的說法。

高市早苗一直推動加速發展像是核融合這類先進核能技術，先前也曾呼籲透過部署新一代反應爐，讓日本達到「能源百分百自給自足」。

與核電相關的日本股票在周一（6日）上漲，包括關西電力公司和東京電力股價盤中分別大漲5.8%與6.5%，前者正考慮興建新的核反應爐，後者則長期致力於重啟日本最大核電廠。

高市早苗支持核能的立場，將延續前任政府的政策方向；後者一直推動興建新的反應爐，並且重啟在2011年福島核災後停機的核電廠。日本是支持靠核能協助減少仰賴進口化石燃料，並且抑制碳排的國家之一。

彭博新能源財經日本分析師薩迪克表示，高市贏得自民黨總裁選舉，「對核能、核融合等新技術與鈣鈦礦太陽能是一大勝利，但對再生能源是一大失利，尤其是仰賴外國設備的再生能源。」

64歲的高市早苗多次對使用太陽能表達疑慮，曾說過反對「讓我們美麗的土地進一步被外國製的太陽能板覆蓋」。她可能會調整目前太陽能發電補助計畫。日本目前大部分太陽能模組仰賴進口。

高市早苗也曾表達支持新一代太陽能技術鈣鈦礦太陽能板，這種材料據稱效率更高、可撓性更佳。

儘管高市支持核能，但目前尚不清楚她能否加快重啟日本閒置反應爐。日本目前有33座商業核電機組，其中14座已依據福島事故後的嚴格規範重新運轉。核電重啟仍面臨高度監管門檻，而且須獲得地方政府支持。

高市推動的核融合技術仍屬新興階段，距離商業化可能還需數十年之久。日本在6月修訂國家核融合策略，目標是在2030年代發展示範計畫。她同時主張投資於釋放國內外的化石燃料資源，協助提高能源安全。

根據彭博分析，高市推動日本淘汰燃煤電廠的步調可能變得更為漸進，同時鼓勵採用碳捕捉與封存、氨燃料技術等，協助這些電廠減少碳排。

