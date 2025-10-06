雪梨槍手鬧區連轟百槍釀20傷 警排除恐攻或幫派涉案

快訊

中央社／ 雪梨5日綜合外電報導

一名男子涉嫌在雪梨鬧區射擊多達百發子彈，造成20人受傷，目前已被警方拘留。警方今天表示，已排除此案與恐怖主義或幫派活動有關。

法新社報導，警方昨晚接獲報案後，趕往雪梨市內西區（Inner West）一條街道，當時這名槍手正隨機向路過的車輛和警察開槍。

上班族艾薩（Joe Azar）表示，他在對面街道上班時聽到聲音，以為是放煙火或有人朝窗戶丟石頭。

艾薩告訴「雪梨晨驅報」（The Sydney MorningHerald）：「有人的擋風玻璃被打爆，接著公車站的玻璃也碎了。那種不真實的感覺突然襲來，我才意識到『原來真的出事了』。」

他還說：「現場一片混亂，一切發生得太快，我根本來不及反應到底怎麼回事。」

新南威爾斯州（New South Wales）代理警司派瑞（Stephen Parry）表示，槍手開了「約50到100槍」。

大批警力隨後包圍現場並封鎖街區，之後進入一家商店樓上的房間，逮捕一名60歲男子，並在現場查獲兩把步槍。

被控開槍的男子在逮捕過程中受傷，已被送醫治療。這名犯嫌目前尚未被提出任何指控。

警方表示，事發後，一名男子自行前往醫院治療槍傷，目前情況「嚴重」。

另外還有19人因彈片或碎裂玻璃造成的傷勢接受治療，其中數人被送往醫院。

新南威爾斯州警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）接受當地電台2GB訪問時表示，槍手作案動機不明，但「並無已知證據顯示與恐怖活動或任何幫派活動有關」。

一位目擊者告訴澳洲廣播公司新聞網（ABC），當他聽到槍聲時，正在收看橄欖球比賽。他表示，槍聲震耳，伴隨閃光、火花與煙霧，場面宛如電影。

