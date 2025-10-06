歐盟將啟用新出入境系統 愛沙尼亞率先全面上線

歐盟將自12日起啟用新的數位出入境系統（Entry/Exit System，EES），取代傳統的護照蓋章制度，全面數位化紀錄非歐盟旅客進出申根區各國的出入境資料。愛沙尼亞將成為首個在所有邊境管制點全面實施這項系統的成員國。

EES為歐盟新一代邊境管理計畫，適用於所有進入申根區的非歐盟國家以及冰島、列支敦士登、挪威或瑞士國籍旅客。根據新制，旅客首次入境時需提供臉部影像與指紋等生物辨識資料，之後再入境時僅需通過臉部識別檢查。

目前包括德國與盧森堡在內的部分成員國將分階段啟用EES。德國初期僅於杜塞道夫（Duesseldorf）機場實施；愛沙尼亞則在系統啟用首日即全面上線。歐盟將透過逐步實施，目標在2026年4月10日前讓29個申根成員國全數完成部署。

根據歐盟網站介紹，EES將以電子方式記錄非歐盟旅客的入出境日期與地點，並自動追蹤「180天內可停留90天」的規定，藉此取代傳統護照蓋章方式。系統上線後，邊境官員能即時查核旅客是否逾期停留或受到入境限制。

歐盟指出，新系統除了可以提高通關效率，還可以防止非法移民與身分詐欺，提升邊境安全，同時讓守法旅客的旅行更便捷。

EES的運作由設置於愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）的歐盟大型IT系統運營管理局（eu-LISA）負責。愛沙尼亞因承擔主導技術任務，得以提前完成系統整合與測試，成為第一個全面執行EES的國家。

對台灣等非歐盟地區旅客而言，EES上路後，首次入境申根區時需在邊境進行生物辨識資料登錄。未來，這項系統還將與2026年底上線的「歐洲旅行資訊及授權系統」（ETIAS）結合，屆時免簽證旅客在出發前也須完成線上登錄。