聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普5日在白宮與媒體記者交談。路透
路透報導，以色列與哈瑪斯將在當地時間6日於埃及舉行間接談判，磋商停火交換釋放以色列人質，哈瑪斯代表團5日晚間已抵達埃及。美國總統川普稍早表示，以哈談判迅速推進，預計一周內完成第一階段。接下來幾天將是關鍵時期。

以色列方面由總理內唐亞胡親信、戰略事務部長德默爾率團於6日前往開羅。

川普5日稍晚透露談判正迅速推進，並發文表示：「據我所知，第一階段應該會在一周內完成，我已要求所有人加快行動。」停火計畫第一階段涉及釋放人質交換巴勒斯坦囚犯，目前加薩仍有48名人質被俘虜，其中20名倖存。

同時，川普在接受CNN訪問時警告，若哈瑪斯拒絕放棄對加薩的控制權，將面臨「徹底毀滅」。當被問到哈瑪斯堅持「不解除武裝，並將人質釋放與談判綁在一起，形同拒絕停火計畫」時，川普回應：「我們很快就會知道，時間會給出答案。」

魯比歐5日受訪表示：「我們很快就會知道哈瑪斯是否真心和談，這取決於後勤安排的技術性會談進展得如何。」

一位了解埃及會談情況的官員表示，談判人員將集中精力在落實停火前達成全面協議。

這名官員告訴路透，「這次與先前採取分階段方式的談判不同。過去的談判中，雙方會先就第一階段達成共識，之後再繼續磋商以推進後續的停火階段。」他補充說：「先前談判破裂正是發生在那些後續階段的會談中，因此這次各方調解者正刻意努力避免再採取那種做法。」

加薩停火最新進展！以哈談判「換新打法」 進入7天關鍵期

