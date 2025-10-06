快訊

簡立峰專欄／台灣新創沒保障 AI版權大戰誰訂遊戲規則？

哪支iPhone才是「超級釘子戶」？網紛紛指出它：可再戰5年

美研究：中國船假冒俄艦入台專屬經濟區 測反應力

中央社／ 華盛頓5日專電

美國戰爭研究所引述數據指出，今年9月，多艘中國漁船在台灣專屬經濟區內發出假自動識別系統（AIS）訊號，其中一艘冒充俄艦，另一艘假冒中國執法船，可能藉此測試台灣對不同入侵類型的反應。

非營利軍事戰略研究組織「戰爭研究所」（Institutefor the Study of War）3日發布兩岸動態更新週報，依據在華府設有辦公室的海洋資訊業者StarboardMaritime Intelligence的數據指出，8月至9月期間，中國漁船「閩獅漁06718」號在台海往返航行，期間間歇性地同時發送自身AIS訊號，以及一艘名為「海巡15012」的船舶AIS。

根據週報，海巡船通常由「中國海事局」操作。中國海事局與準軍事組織「中國海警局」（CCG）不同，並未明顯參與中國對台灣的脅迫行動。因此這艘船更可能是一艘漁船，偽造海事局船舶的身分。

9月17日，這艘漁船出現在台灣北部專屬經濟區，另一艘漁船「閩獅漁07792」也在同一時間與地點發送假訊號，顯示其身分為「俄羅斯軍艦532」。

週報表示，當時該海域還有多艘「閩獅漁」系列船發送偽造的AIS訊號，其中一艘假冒成拖船進行廣播，另一艘則假冒成別的漁船。

中國可能藉此正在進行AIS訊號欺騙（spoofing）試驗，以發動對台的認知戰，干擾台灣資訊環境。多艘名稱相似的漁船在同一時間和地點放送不同類型的假訊號，強烈顯示這是一項協調行動。

根據週報，「閩獅漁」漁船可能隸屬於中國海上民兵，這支力量經常被中國大規模動員，用於在台海及南海等爭議水域進行「有事後否認的空間」灰色地帶脅迫、騷擾及偵察行動。

此外，4艘中國海警船於9月15日、16日、17日，進入金門限制水域，雖然入侵頻率與過去一年大致相同，也就是平均每月約3至4次，但這種在短時間內密集多次入侵的情況則屬新現象。

空域侵擾方面，週報指出，共機進入台灣防空識別區（ADIZ）的次數已連續8個月超過300架次，是總統賴清德2024年當選前月平均值的兩倍以上。中國極可能已將較高頻率的ADIZ入侵行動「常態化」，藉此削弱台灣的威脅警覺與反應門檻，並試探回應程序。

這種解放軍軍機更頻繁進入ADIZ的常態化行動，提高了引發台灣反制行動的門檻，使台灣更難及時察覺並有效應對真正的威脅。台灣必須安排人員待命因應防空識別區入侵事件，這不僅消耗資源，也使人員精疲力竭。

AIS 台海 門檻

延伸閱讀

中共13機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

「公子沈」3人解禁可來台 陸委會背書：他們了解中共並支持台海和平

外交部：捍衛台海非施惠台灣 而是捍衛全球供應鏈

中修海運條例反制美301調查 可向美船隻收費或禁止入港

相關新聞

加薩停火最新進展！以哈談判「換新打法」 進入7天關鍵期

路透報導，以色列與哈瑪斯將在當地時間6日於埃及舉行間接談判，磋商停火交換釋放以色列人質，哈瑪斯代表團5日晚間已抵達埃及。...

美國煤礦之都為何電價驚人 竟有兩成家庭付不起電費

西維吉尼亞州這個美麗多山的煤都，家庭電費竟然高到讓五分之一居民付不起！高度依賴煤電，居民電費平均每月180美元，超過全美國平均值，許多人不得不節能、兼差或改搭公車，生活方式受到影響。如同約翰丹佛1971年金曲「Take Me Home, Country Roads」所唱，居民對家園的依戀與現實壓力形成鮮明對比。

【專家之眼】從捷克選舉看歐洲極右派再起

2025年10月初，捷克舉行國會選舉。前總理巴比什（Andrej Babiš）領導的「ANO黨」以約34%的得票率勝出，...

高市早苗將接日相…陸官媒：中方回應很短 更多委婉警告

高市早苗有望成為日本新一任首相，大陸外交部在簡短回應中強調，希望日方對陸「積極理性」。具新華社背景公眾號「牛彈琴」刊文稱，中方回應很短但訊息量大，更多是提醒，且帶有委婉警告意味。法廣則分析，大陸官方對於高市當選的反應雖低調，卻有「嚴陣以待」的氣味。

台日中關係 楊永明：高市早苗從未直指「介入台海衝突」

高市早苗可望成為日本新首相。展望台日中關係，學者們認為，應理解為高市較務實理解台海衝突對日本造成的影響與因應，對台政策發展方向不變，或有機會尋求突破。

內外問題挑戰大 高市早苗面臨「火煉」

日經亞洲五日報導，由於日本主要在野黨間至今仍未見到組成在野大聯盟跡象，自民黨新任總裁高市早苗有望在十五日召開的國會臨時會獲「首相指名」成為新首相。但她面對的黨內外及國內外挑戰和問題千頭萬緒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。