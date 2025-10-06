美研究：中國船假冒俄艦入台專屬經濟區 測反應力

美國戰爭研究所引述數據指出，今年9月，多艘中國漁船在台灣專屬經濟區內發出假自動識別系統（AIS）訊號，其中一艘冒充俄艦，另一艘假冒中國執法船，可能藉此測試台灣對不同入侵類型的反應。

非營利軍事戰略研究組織「戰爭研究所」（Institutefor the Study of War）3日發布兩岸動態更新週報，依據在華府設有辦公室的海洋資訊業者StarboardMaritime Intelligence的數據指出，8月至9月期間，中國漁船「閩獅漁06718」號在台海往返航行，期間間歇性地同時發送自身AIS訊號，以及一艘名為「海巡15012」的船舶AIS。

根據週報，海巡船通常由「中國海事局」操作。中國海事局與準軍事組織「中國海警局」（CCG）不同，並未明顯參與中國對台灣的脅迫行動。因此這艘船更可能是一艘漁船，偽造海事局船舶的身分。

9月17日，這艘漁船出現在台灣北部專屬經濟區，另一艘漁船「閩獅漁07792」也在同一時間與地點發送假訊號，顯示其身分為「俄羅斯軍艦532」。

週報表示，當時該海域還有多艘「閩獅漁」系列船發送偽造的AIS訊號，其中一艘假冒成拖船進行廣播，另一艘則假冒成別的漁船。

中國可能藉此正在進行AIS訊號欺騙（spoofing）試驗，以發動對台的認知戰，干擾台灣資訊環境。多艘名稱相似的漁船在同一時間和地點放送不同類型的假訊號，強烈顯示這是一項協調行動。

根據週報，「閩獅漁」漁船可能隸屬於中國海上民兵，這支力量經常被中國大規模動員，用於在台海及南海等爭議水域進行「有事後否認的空間」灰色地帶脅迫、騷擾及偵察行動。

此外，4艘中國海警船於9月15日、16日、17日，進入金門限制水域，雖然入侵頻率與過去一年大致相同，也就是平均每月約3至4次，但這種在短時間內密集多次入侵的情況則屬新現象。

空域侵擾方面，週報指出，共機進入台灣防空識別區（ADIZ）的次數已連續8個月超過300架次，是總統賴清德2024年當選前月平均值的兩倍以上。中國極可能已將較高頻率的ADIZ入侵行動「常態化」，藉此削弱台灣的威脅警覺與反應門檻，並試探回應程序。

這種解放軍軍機更頻繁進入ADIZ的常態化行動，提高了引發台灣反制行動的門檻，使台灣更難及時察覺並有效應對真正的威脅。台灣必須安排人員待命因應防空識別區入侵事件，這不僅消耗資源，也使人員精疲力竭。