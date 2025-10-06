快訊

加薩停火最新進展！以哈談判「換新打法」 進入7天關鍵期

今中秋節天氣繼續熱！7縣市亮高溫橙燈 恐36度以上

教學／免費！犬貓插畫產生器Uchinoko-Maker 1秒生成毛小孩、4步驟做T恤

羅馬台僑慶中秋 讓「柚子帽」紅到義大利

中央社／ 羅馬5日專電

一群義大利小孩戴著「柚子帽」，這個可愛場景出現在羅馬台灣同鄉會舉辦的「中秋國慶聯歡會」；活動現場掛滿中華民國國旗，舉辦地的義大利農場老闆達馬托曾來台工作，對台灣充滿感情與回憶。

達馬托（Andrea D’Amato）接受中央社訪問時，特別以中文向台灣朋友問候，他表示自己真的很喜歡台灣，因為他先前在精品Gucci（古馳）工作，當時每隔3個月都要到台灣出差，現在他轉換跑道，在羅馬近郊經營有機農場「莊園」（La Tenuta）。

達馬托說，他對台北有很多美好回憶，也走訪過台灣其他不少城市，今天有機會在自家農場接待台灣僑胞，一同歡聚慶祝中秋節，他覺得非常興奮，也希望藉此向台灣朋友傳達來自義大利的問候。

今天共有近百位台僑、義大利嘉賓出席活動，包括駐義代表蔡允中、羅馬台灣同鄉會長陳易文、華航駐義大利分公司總經理董希文、僑務委員王美紅等。

此次活動除了台僑聯誼，也致力推廣台灣文化與習俗到義大利。會中不僅介紹中秋節典故、發送小月餅，還精心安排「兒童剝柚子比賽」，吸引許多義大利親友報名。在台灣每到中秋節幾乎必戴的「柚子帽」，對許多義大利小孩是首次體驗，都覺得十分新奇，也吸引義大利家長爭相拍照留念，形成逗趣場景。

慶祝雙十國慶將至，活動中準備寫著「中華民國生日快樂」的蛋糕，並由華航捐助1張羅馬、台北來回機票抽獎，讓抽中機票的義大利來賓，在參加活動淺嚐台灣文化之後，有機會親訪台灣深度體驗。

義大利 羅馬 中秋節

延伸閱讀

換季不踩雷：經典款與設計款怎麼選？日比家族秋冬睡眠升級指南

中秋節土地公生 來彰化拜這廟別忘看大師作品

南歐多城挺加薩 義全國罷工200萬人上街…總理梅洛尼改口

最講究「平衡和簡單」 專家推薦3種義大利麵是廚師的最愛

相關新聞

高市早苗擴大執政聯盟 獲在野黨善意回應

日本自民黨總裁（黨魁）選戰期間，包含當選人高市早苗的五位候選人一致同意，選後應尋求在野黨加入現由自民黨領導的執政聯盟。選舉結果出爐後，五日已有主要在野黨的代表（黨魁）釋出善意。但最大在野黨仍有意籌組在野大聯盟。

內外問題挑戰大 高市早苗面臨「火煉」

日經亞洲五日報導，由於日本主要在野黨間至今仍未見到組成在野大聯盟跡象，自民黨新任總裁高市早苗有望在十五日召開的國會臨時會獲「首相指名」成為新首相。但她面對的黨內外及國內外挑戰和問題千頭萬緒。

加薩停火最新進展！以哈談判「換新打法」 進入7天關鍵期

路透報導，以色列與哈瑪斯將在當地時間6日於埃及舉行間接談判，磋商停火交換釋放以色列人質，哈瑪斯代表團5日晚間已抵達埃及。...

台日中關係 楊永明：高市早苗從未直指「介入台海衝突」

高市早苗可望成為日本新首相。展望台日中關係，學者們認為，應理解為高市較務實理解台海衝突對日本造成的影響與因應，對台政策發展方向不變，或有機會尋求突破。

捷克國會大選 前總理「捷克川普」陣營勝出

七十一歲捷克前總理、億萬富豪巴比斯領導的民粹政黨「不滿公民行動黨」（ＡＮＯ）四日在國會大選勝選，得票率近三成五。號稱「捷...

美國煤礦之都為何電價驚人 竟有兩成家庭付不起電費

西維吉尼亞州這個美麗多山的煤都，家庭電費竟然高到讓五分之一居民付不起！高度依賴煤電，居民電費平均每月180美元，超過全美國平均值，許多人不得不節能、兼差或改搭公車，生活方式受到影響。如同約翰丹佛1971年金曲「Take Me Home, Country Roads」所唱，居民對家園的依戀與現實壓力形成鮮明對比。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。