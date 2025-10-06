羅馬台僑慶中秋 讓「柚子帽」紅到義大利

一群義大利小孩戴著「柚子帽」，這個可愛場景出現在羅馬台灣同鄉會舉辦的「中秋國慶聯歡會」；活動現場掛滿中華民國國旗，舉辦地的義大利農場老闆達馬托曾來台工作，對台灣充滿感情與回憶。

達馬托（Andrea D’Amato）接受中央社訪問時，特別以中文向台灣朋友問候，他表示自己真的很喜歡台灣，因為他先前在精品Gucci（古馳）工作，當時每隔3個月都要到台灣出差，現在他轉換跑道，在羅馬近郊經營有機農場「莊園」（La Tenuta）。

達馬托說，他對台北有很多美好回憶，也走訪過台灣其他不少城市，今天有機會在自家農場接待台灣僑胞，一同歡聚慶祝中秋節，他覺得非常興奮，也希望藉此向台灣朋友傳達來自義大利的問候。

今天共有近百位台僑、義大利嘉賓出席活動，包括駐義代表蔡允中、羅馬台灣同鄉會長陳易文、華航駐義大利分公司總經理董希文、僑務委員王美紅等。

此次活動除了台僑聯誼，也致力推廣台灣文化與習俗到義大利。會中不僅介紹中秋節典故、發送小月餅，還精心安排「兒童剝柚子比賽」，吸引許多義大利親友報名。在台灣每到中秋節幾乎必戴的「柚子帽」，對許多義大利小孩是首次體驗，都覺得十分新奇，也吸引義大利家長爭相拍照留念，形成逗趣場景。

慶祝雙十國慶將至，活動中準備寫著「中華民國生日快樂」的蛋糕，並由華航捐助1張羅馬、台北來回機票抽獎，讓抽中機票的義大利來賓，在參加活動淺嚐台灣文化之後，有機會親訪台灣深度體驗。