川普：加薩談判進展迅速 第一階段週內完成

美國總統川普今天表示，與巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯就結束以色列在加薩的戰爭和釋放遭到扣押人質的談判進展迅速。

路透社報導，川普在社群媒體發文指出：「這些談判非常成功，進展迅速。技術團隊將於星期一（6日）在埃及再次會面，解決並且釐清最終細節。我得知第一階段應會於本週完成，我要求每一個人加快腳步。」

法新社報導，川普在「真實社群」（Truth Social）發文說：「這個週末與哈瑪斯（Hamas），以及全球各國（阿拉伯國家、穆斯林國家和其他每個國家）進行非常正面的討論，商討釋放人質、結束加薩戰爭，不過更重要的是，針對終能實現追尋已久的中東和平進行討論。」