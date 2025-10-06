馬克宏緊密盟友任財長 領新內閣應對預算危機

法國總理勒克努今天任命總統馬克宏緊密盟友勒斯鳩為財政部長。政敵已揚言若新政府未能與馬克宏過去政策作出切割，將迅速發動倒閣。

路透社報導，勒斯鳩（Roland Lescure）從政初期曾短暫任職社會黨（Socialist Party），2017年馬克宏（Emmanuel Macron）首度參選總統後，他隨即表態支持。這項任命被視為對左派釋出善意，為接下來棘手的跨黨派預算協商鋪路，但左翼國會議員並不領情。

預算談判日益令人憂心，政府須在馬克宏領導的中間派少數聯盟、極右翼和左派這3個意識型態上相互對立陣營之間小心折衷，若極右翼和左派聯手，少數派政府恐將被拉下台。

強硬左派「不屈法國」（France Unbowed）所屬議員表態將立刻提出不信任動議，這將是現年39歲的勒克努（Sebastien Lecornu）上任後首場重大考驗。馬克宏兩年內第5位總理的他將於7日發表演說，闡述施政計畫。

與此同時，前財長勒麥爾（Bruno Le Maire）獲任命出任國防部長，將塑造法國在歐洲如何強化自身安全方面的思維。隨著美國總統川普要求歐洲聯盟在援助烏克蘭議題上肩負更多責任，法國立場備受關注。

多位重要閣員將留任，包括外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）、內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）、司法部長達馬南（Gerald Darmanin）。