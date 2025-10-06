磋商加薩停火 哈瑪斯首席談判代表抵埃及
巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯表示，首席談判代表哈雅（Khalil Al-Hayya）率團今天抵埃及，準備與以色列展開間接談判，討論加薩停火、人質交換囚犯等事宜。
法新社報導，哈瑪斯（Hamas）指出，代表團抵達埃及，「將就停火機制、占領軍撤離以及囚犯交換展開談判」。
而在以色列方面，總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）稍早表示，以色列談判人員將於明天前往埃及，談判確保遭扣在加薩的人質獲釋事宜。
尼坦雅胡今天在聲明中表示：「代表團最快明天出發，參加在埃及夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）舉行的談判。」他並表示，將由戰略事務部長德默爾（RonDermer）率團。
