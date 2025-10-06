快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

磋商加薩停火 哈瑪斯首席談判代表抵埃及

中央社／ 開羅／耶路撒冷5日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯表示，首席談判代表哈雅（Khalil Al-Hayya）率團今天抵埃及，準備與以色列展開間接談判，討論加薩停火、人質交換囚犯等事宜。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）指出，代表團抵達埃及，「將就停火機制、占領軍撤離以及囚犯交換展開談判」。

而在以色列方面，總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）稍早表示，以色列談判人員將於明天前往埃及，談判確保遭扣在加薩的人質獲釋事宜。

尼坦雅胡今天在聲明中表示：「代表團最快明天出發，參加在埃及夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）舉行的談判。」他並表示，將由戰略事務部長德默爾（RonDermer）率團。

埃及 以色列 哈瑪斯

延伸閱讀

川普：加薩停火談判將進行數日 盧比歐籲以軍暫停轟炸

川普：哈瑪斯若不交出加薩控制權 將被徹底消滅

川普籲停火後 以色列「一天數十次」空襲加薩釀18死

WSJ：哈瑪斯政府派想停火 民兵派還想戰

相關新聞

高市早苗擴大執政聯盟 獲在野黨善意回應

日本自民黨總裁（黨魁）選戰期間，包含當選人高市早苗的五位候選人一致同意，選後應尋求在野黨加入現由自民黨領導的執政聯盟。選舉結果出爐後，五日已有主要在野黨的代表（黨魁）釋出善意。但最大在野黨仍有意籌組在野大聯盟。

內外問題挑戰大 高市早苗面臨「火煉」

日經亞洲五日報導，由於日本主要在野黨間至今仍未見到組成在野大聯盟跡象，自民黨新任總裁高市早苗有望在十五日召開的國會臨時會獲「首相指名」成為新首相。但她面對的黨內外及國內外挑戰和問題千頭萬緒。

台日中關係 楊永明：高市早苗從未直指「介入台海衝突」

高市早苗可望成為日本新首相。展望台日中關係，學者們認為，應理解為高市較務實理解台海衝突對日本造成的影響與因應，對台政策發展方向不變，或有機會尋求突破。

捷克國會大選 前總理「捷克川普」陣營勝出

七十一歲捷克前總理、億萬富豪巴比斯領導的民粹政黨「不滿公民行動黨」（ＡＮＯ）四日在國會大選勝選，得票率近三成五。號稱「捷...

【專家之眼】從捷克選舉看歐洲極右派再起

2025年10月初，捷克舉行國會選舉。前總理巴比什（Andrej Babiš）領導的「ANO黨」以約34%的得票率勝出，...

高市早苗將接日相…陸官媒：中方回應很短 更多委婉警告

高市早苗有望成為日本新一任首相，大陸外交部在簡短回應中強調，希望日方對陸「積極理性」。具新華社背景公眾號「牛彈琴」刊文稱，中方回應很短但訊息量大，更多是提醒，且帶有委婉警告意味。法廣則分析，大陸官方對於高市當選的反應雖低調，卻有「嚴陣以待」的氣味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。