普亭提延長核武管控條約 川普：聽起來是好主意

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，俄羅斯總統普亭提出自願維持戰略核武部署限制的建議，「聽起來是個好主意」。

路透社報導，普亭（Vladimir Putin）上個月表示，如果美國也採取相同行動，俄羅斯願自願維持2010年「新戰略武器裁減條約」（New START）所定的全球兩大核武庫規模上限。該條約將於明年2月到期。

川普離開白宮時被記者問到普亭的建議，他回答：「我覺得聽起來是個好主意。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）上週指出，莫斯科仍在等待川普針對普亭自願維持戰略核武部署限制的提議作出回應。

8月中旬川普與普亭在美國阿拉斯加州會晤後，隨著俄羅斯無人機侵入北大西洋公約組織（NATO）空域事件頻傳，美俄緊張持續升高，此時若能就限制核武達成共識，情勢將有所改觀。

普亭在今天公布的影片中警告，若美國決定對烏克蘭提供可深入打擊俄羅斯本土的長程戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），莫斯科與華府的關係恐將徹底破裂。

他在影片中說：「這將毀掉我們的關係，或者至少會造成雙邊關係當中已然出現的正面趨勢不復存在。」

美國副總統范斯（J.D. Vance）上個月曾表示，烏克蘭請求取得可深入打擊包括莫斯科在內俄羅斯境內的飛彈，華府正進行考慮。仍不清楚美國是否已就此作出最終決定。

