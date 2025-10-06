川普：加薩停火談判將進行數日 盧比歐籲以軍暫停轟炸

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，落實加薩休戰的談判將進行數天。國務卿盧比歐則警告，為了實現人質獲釋，以色列必須停止轟炸。

法新社報導，川普在白宮告訴記者：「他們現正在進行談判，談判已經開始，會持續幾天…再看看結果如何，不過我聽說進展相當順利。」

有線電視新聞網（CNN）今天公布川普針對簡訊提問所作回覆。被問到以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）是否同意結束加薩軍事行動時，他回答「是」。

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）的談判人員預定在埃及度假勝地夏姆錫克（Sharm El-Sheikh）進行談判，尼坦雅胡表達希望被扣在加薩的人質能於數日內獲釋。

不過盧比歐（Marco Rubio）呼籲以軍暫停對加薩空襲。

他在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目中表示：「我想以色列和每一個人都認同，不可能在轟炸持續時釋放人質，所以空襲必須先停止。」

哈瑪斯對川普所提停戰路線圖作出正面回應後終有這波外交斡旋。該路線圖推動結束加薩戰事，以及以色列釋放繫獄的巴勒斯坦人以交換被扣人質。

盧比歐也在國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中坦言，為了給釋放人質鋪平道路，仍有多項「後勤挑戰」有待克服。他並預測，飽經戰火肆虐的加薩未來治理和哈瑪斯解除武裝等長遠目標將會「更加困難」。

他說：「你不可能於3天之內就在加薩建立一個不屬於哈瑪斯的政府架構，我意思是，這需要一些時間。」

川普告訴CNN，他預計很快就能釐清，2023年10月7日突襲以色列而引爆衝突的哈瑪斯，是否真有意願追求和平。

他警告，若哈瑪斯拒絕交出權力，將會面臨「徹底消滅」。

哈瑪斯 以色列 川普

延伸閱讀

川普：哈瑪斯若不交出加薩控制權 將被徹底消滅

川普籲停火後 以色列「一天數十次」空襲加薩釀18死

紐時評論：川普處理加薩模式 先簽協議再談細節

WSJ：哈瑪斯政府派想停火 民兵派還想戰

相關新聞

廣角鏡／高雄紅毛港保安堂 結緣高市早苗

高雄紅毛港保安堂祭拜日本二戰沉艦艦長高田又男等一四五位日本官兵亡靈，另設前首相安倍晉三銅像及紀念公園，日本自民黨新總裁高市早苗今年四月曾到保安堂參拜，並為安倍晉三紀念公園揭碑。保安堂主委張吉雄選前赴日參加高市造勢，他期待高市順利接任首相，實現安倍遺願，迎回在台戰亡官兵英靈。

高市早苗將接日相…陸官媒：中方回應很短 更多委婉警告

高市早苗有望成為日本新一任首相，大陸外交部在簡短回應中強調，希望日方對陸「積極理性」。具新華社背景公眾號「牛彈琴」刊文稱，中方回應很短但訊息量大，更多是提醒，且帶有委婉警告意味。法廣則分析，大陸官方對於高市當選的反應雖低調，卻有「嚴陣以待」的氣味。

台日中關係 楊永明：高市早苗從未直指「介入台海衝突」

高市早苗可望成為日本新首相。展望台日中關係，學者們認為，應理解為高市較務實理解台海衝突對日本造成的影響與因應，對台政策發展方向不變，或有機會尋求突破。

內外問題挑戰大 高市早苗面臨「火煉」

日經亞洲五日報導，由於日本主要在野黨間至今仍未見到組成在野大聯盟跡象，自民黨新任總裁高市早苗有望在十五日召開的國會臨時會獲「首相指名」成為新首相。但她面對的黨內外及國內外挑戰和問題千頭萬緒。

高市早苗擴大執政聯盟 獲在野黨善意回應

日本自民黨總裁（黨魁）選戰期間，包含當選人高市早苗的五位候選人一致同意，選後應尋求在野黨加入現由自民黨領導的執政聯盟。選舉結果出爐後，五日已有主要在野黨的代表（黨魁）釋出善意。但最大在野黨仍有意籌組在野大聯盟。

內唐亞胡：盼幾天內宣布人質協議

以色列總理內唐亞胡四日說，希望今後幾天宣布受困加薩的以色列人質獲釋協議。美國總統川普其後發文表示，以色列已同意在加薩設一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。