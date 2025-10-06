高市早苗將接日相…陸官媒：中方回應很短 更多委婉警告

高市早苗有望成為日本新一任首相，大陸外交部在簡短回應中強調，希望日方對陸「積極理性」。具新華社背景公眾號「牛彈琴」刊文稱，中方回應很短但訊息量大，更多是提醒，且帶有委婉警告意味。法廣則分析，大陸官方對於高市當選的反應雖低調，卻有「嚴陣以待」的氣味。

高市長期與台灣互動密切，大陸學者認為，高市將延續對陸強硬基調，中日關係甚至可能因高市在敏感問題的極端、不當表態進一步僵化。但有日本學者認為，高市將走安倍路線而推行務實平衡的外交政策，中日關係可能會先惡化，後趨於穩定。

陸媒觀察者網報導，大陸專家沙青青推斷，高市上台後的中日關係肯定不會有特別大的起色，甚至有可能因為高市在敏感議題上的極端、不當表態進一步僵化。這一方面是因高市「有心」，即她本人右翼意識形態的表露，同時也有可能是因為「無意」，即她沒有相關的外交經驗而容易講錯話。

上海政法學院東北亞研究中心助理研究員蔡暢認為，高市身為務實政治家，深知中日經貿關係重要性，可能在強硬姿態下維持一定程度的經濟合作，形成「政冷經熱」的格局。

新加坡聯合早報報導，日本慶應大學政策管理學院教授神保謙指出，高市可能在上任初期避免挑起對抗，可能的局面是言詞強硬但實際行動克制。