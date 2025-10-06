台日中關係 楊永明：高市早苗從未直指「介入台海衝突」

高市早苗可望成為日本新首相。展望台日中關係，學者們認為，應理解為高市較務實理解台海衝突對日本造成的影響與因應，對台政策發展方向不變，或有機會尋求突破。

台灣大學政治學系兼任教授楊永明說，日本不會在美中關係的護欄外去衝撞，也得務實顧及日中經貿關係發展。中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁指出，高市要回到國家利益，不能跟北京撕破臉。

郭育仁表示，高市早苗不會大幅度調整方向，可能推得更快，對台關係目前「燈光美、氣氛佳」，東京可望延續日本軍艦不定期通過台海、雙邊情報交換和海巡合作。

日本在沖繩西南群島加速推動軍事建設與防衛部署，郭育仁說，這項搭配駐日美軍採對北京明確嚇阻手段，可突破大家最擔心台灣變封閉型戰場問題；他分析高市會加速建設。

楊永明說，高市並非為反中而親台，他認為高市了解台灣議題，也了解安倍晉三所謂「台灣有事，日本有事」說法，高市從未直指日本會介入台海衝突，而是若台海爆發戰爭，對日本沖繩與西南諸島的衝擊影響，日本應要有所因應。

郭育仁指出，台日關係最可能突破，是日本駐台武官由退役將級軍官改現役校級出任。