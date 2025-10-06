聽新聞
0:00 / 0:00

台日中關係 楊永明：高市早苗從未直指「介入台海衝突」

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
高市早苗4日當選日本自民黨總裁。圖為今年4月賴清德總統（右）接見訪台的高市早苗（左）。 圖／總統府提供
高市早苗4日當選日本自民黨總裁。圖為今年4月賴清德總統（右）接見訪台的高市早苗（左）。 圖／總統府提供

高市早苗可望成為日本新首相。展望台日中關係，學者們認為，應理解為高市較務實理解台海衝突對日本造成的影響與因應，對台政策發展方向不變，或有機會尋求突破。

台灣大學政治學系兼任教授楊永明說，日本不會在美中關係的護欄外去衝撞，也得務實顧及日中經貿關係發展。中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁指出，高市要回到國家利益，不能跟北京撕破臉。

郭育仁表示，高市早苗不會大幅度調整方向，可能推得更快，對台關係目前「燈光美、氣氛佳」，東京可望延續日本軍艦不定期通過台海、雙邊情報交換和海巡合作。

日本在沖繩西南群島加速推動軍事建設與防衛部署，郭育仁說，這項搭配駐日美軍採對北京明確嚇阻手段，可突破大家最擔心台灣變封閉型戰場問題；他分析高市會加速建設。

楊永明說，高市並非為反中而親台，他認為高市了解台灣議題，也了解安倍晉三所謂「台灣有事，日本有事」說法，高市從未直指日本會介入台海衝突，而是若台海爆發戰爭，對日本沖繩與西南諸島的衝擊影響，日本應要有所因應。

郭育仁指出，台日關係最可能突破，是日本駐台武官由退役將級軍官改現役校級出任。

台日關係 美中關係 台海 日本 北京 沖繩 高市早苗 安倍晉三 楊永明 美軍

延伸閱讀

高市任首相後中日關係變化 分析：可能先惡化後趨穩定

高市早苗：延續前任美日貿易協議 若對日不公重啟談判

日本即將上任的首位女首相 愛車是Supra A70以前還騎重機

從叛逆少女到鐵娘子 高市早苗突破日男性主導政治文化

相關新聞

廣角鏡／高雄紅毛港保安堂 結緣高市早苗

高雄紅毛港保安堂祭拜日本二戰沉艦艦長高田又男等一四五位日本官兵亡靈，另設前首相安倍晉三銅像及紀念公園，日本自民黨新總裁高市早苗今年四月曾到保安堂參拜，並為安倍晉三紀念公園揭碑。保安堂主委張吉雄選前赴日參加高市造勢，他期待高市順利接任首相，實現安倍遺願，迎回在台戰亡官兵英靈。

高市早苗將接日相…陸官媒：中方回應很短 更多委婉警告

高市早苗有望成為日本新一任首相，大陸外交部在簡短回應中強調，希望日方對陸「積極理性」。具新華社背景公眾號「牛彈琴」刊文稱，中方回應很短但訊息量大，更多是提醒，且帶有委婉警告意味。法廣則分析，大陸官方對於高市當選的反應雖低調，卻有「嚴陣以待」的氣味。

台日中關係 楊永明：高市早苗從未直指「介入台海衝突」

高市早苗可望成為日本新首相。展望台日中關係，學者們認為，應理解為高市較務實理解台海衝突對日本造成的影響與因應，對台政策發展方向不變，或有機會尋求突破。

內外問題挑戰大 高市早苗面臨「火煉」

日經亞洲五日報導，由於日本主要在野黨間至今仍未見到組成在野大聯盟跡象，自民黨新任總裁高市早苗有望在十五日召開的國會臨時會獲「首相指名」成為新首相。但她面對的黨內外及國內外挑戰和問題千頭萬緒。

高市早苗擴大執政聯盟 獲在野黨善意回應

日本自民黨總裁（黨魁）選戰期間，包含當選人高市早苗的五位候選人一致同意，選後應尋求在野黨加入現由自民黨領導的執政聯盟。選舉結果出爐後，五日已有主要在野黨的代表（黨魁）釋出善意。但最大在野黨仍有意籌組在野大聯盟。

內唐亞胡：盼幾天內宣布人質協議

以色列總理內唐亞胡四日說，希望今後幾天宣布受困加薩的以色列人質獲釋協議。美國總統川普其後發文表示，以色列已同意在加薩設一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。