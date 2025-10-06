內外問題挑戰大 高市早苗面臨「火煉」

日經亞洲五日報導，由於日本主要在野黨間至今仍未見到組成在野大聯盟跡象，自民黨新任總裁高市早苗有望在十五日召開的國會臨時會獲「首相指名」成為新首相。但她面對的黨內外及國內外挑戰和問題千頭萬緒。

該報導提到，從黨內人事布局、尋求擴大現由自民黨領導的少數執政聯盟，到自十月下旬至十一月上旬的一連串外交場合：東協（ＡＳＥＡＮ）相關峰會、美國總統川普第二任首度訪日、南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議，對她而言，在在都是「火煉」。

日本讀賣新聞四日也報導說，從這次總裁選舉看來，自民黨的權力結構依舊是「大老支配」，選民對該黨的不信感恐加劇；在外交上，若高市展現其鷹派色彩，那對中國大陸和南韓的外交可能碰壁，其執政聯盟的友黨公明黨也可能與高市切割，一旦處理不好，將墜入意想不到的陷阱，屆時高市內閣恐淪為短命政權。

美國前國務卿坎伯創辦的智庫亞洲集團資深專員西村凜太郎說，若高市能讓在野黨加入執政聯盟，那十五日召開的日本國會臨時會將是其第一個試驗場，無論是新的執政聯盟內部還是與在野黨的協商，都會是高市新閣能否持久的試金石。

ＳＭＢＣ日興證券分析師指稱，高市是「最強烈提倡」擴大執政聯盟的自民黨政治人物。日經亞洲報導說，在內政部分，她的當務之急是促使國會臨時會通過追加預算案。

在外交舞台上，高市也將立即面臨「火的洗禮」，其中最重要的就是和來訪的川普舉行美日峰會，讓川普成為「高市首相」接待的首位外國領袖，接著出席ＡＰＥＣ領袖會議，可能與中國國家主席習近平及南韓總統李在明舉行雙邊會談。

西村凜太郎提到，這些外交活動很關鍵，通常若日相在外交場合成功，其民調就會上升，尤其是首次的「川高會」將至關重要，為她任內和川普間的個人關係鋪路，並面對面討論如何落實日方對美日貿易協議的承諾。