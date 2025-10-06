聽新聞
內外問題挑戰大 高市早苗面臨「火煉」

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
日本自民黨新任總裁高市早苗（右）與前總裁、現任日本首相石破茂（左）握手。 （新華社）
日本自民黨新任總裁高市早苗（右）與前總裁、現任日本首相石破茂（左）握手。 （新華社）

日經亞洲五日報導，由於日本主要在野黨間至今仍未見到組成在野大聯盟跡象，自民黨新任總裁高市早苗有望在十五日召開的國會臨時會獲「首相指名」成為新首相。但她面對的黨內外及國內外挑戰和問題千頭萬緒。

該報導提到，從黨內人事布局、尋求擴大現由自民黨領導的少數執政聯盟，到自十月下旬至十一月上旬的一連串外交場合：東協（ＡＳＥＡＮ）相關峰會、美國總統川普第二任首度訪日、南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議，對她而言，在在都是「火煉」。

日本讀賣新聞四日也報導說，從這次總裁選舉看來，自民黨的權力結構依舊是「大老支配」，選民對該黨的不信感恐加劇；在外交上，若高市展現其鷹派色彩，那對中國大陸和南韓的外交可能碰壁，其執政聯盟的友黨公明黨也可能與高市切割，一旦處理不好，將墜入意想不到的陷阱，屆時高市內閣恐淪為短命政權。

美國前國務卿坎伯創辦的智庫亞洲集團資深專員西村凜太郎說，若高市能讓在野黨加入執政聯盟，那十五日召開的日本國會臨時會將是其第一個試驗場，無論是新的執政聯盟內部還是與在野黨的協商，都會是高市新閣能否持久的試金石。

ＳＭＢＣ日興證券分析師指稱，高市是「最強烈提倡」擴大執政聯盟的自民黨政治人物。日經亞洲報導說，在內政部分，她的當務之急是促使國會臨時會通過追加預算案。

在外交舞台上，高市也將立即面臨「火的洗禮」，其中最重要的就是和來訪的川普舉行美日峰會，讓川普成為「高市首相」接待的首位外國領袖，接著出席ＡＰＥＣ領袖會議，可能與中國國家主席習近平及南韓總統李在明舉行雙邊會談。

西村凜太郎提到，這些外交活動很關鍵，通常若日相在外交場合成功，其民調就會上升，尤其是首次的「川高會」將至關重要，為她任內和川普間的個人關係鋪路，並面對面討論如何落實日方對美日貿易協議的承諾。

廣角鏡／高雄紅毛港保安堂 結緣高市早苗

高雄紅毛港保安堂祭拜日本二戰沉艦艦長高田又男等一四五位日本官兵亡靈，另設前首相安倍晉三銅像及紀念公園，日本自民黨新總裁高市早苗今年四月曾到保安堂參拜，並為安倍晉三紀念公園揭碑。保安堂主委張吉雄選前赴日參加高市造勢，他期待高市順利接任首相，實現安倍遺願，迎回在台戰亡官兵英靈。

高市早苗將接日相…陸官媒：中方回應很短 更多委婉警告

高市早苗有望成為日本新一任首相，大陸外交部在簡短回應中強調，希望日方對陸「積極理性」。具新華社背景公眾號「牛彈琴」刊文稱，中方回應很短但訊息量大，更多是提醒，且帶有委婉警告意味。法廣則分析，大陸官方對於高市當選的反應雖低調，卻有「嚴陣以待」的氣味。

台日中關係 楊永明：高市早苗從未直指「介入台海衝突」

高市早苗可望成為日本新首相。展望台日中關係，學者們認為，應理解為高市較務實理解台海衝突對日本造成的影響與因應，對台政策發展方向不變，或有機會尋求突破。

高市早苗擴大執政聯盟 獲在野黨善意回應

日本自民黨總裁（黨魁）選戰期間，包含當選人高市早苗的五位候選人一致同意，選後應尋求在野黨加入現由自民黨領導的執政聯盟。選舉結果出爐後，五日已有主要在野黨的代表（黨魁）釋出善意。但最大在野黨仍有意籌組在野大聯盟。

內唐亞胡：盼幾天內宣布人質協議

以色列總理內唐亞胡四日說，希望今後幾天宣布受困加薩的以色列人質獲釋協議。美國總統川普其後發文表示，以色列已同意在加薩設一...

