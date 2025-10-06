高市早苗擴大執政聯盟 獲在野黨善意回應

日本自民黨總裁（黨魁）選戰期間，包含當選人高市早苗的五位候選人一致同意，選後應尋求在野黨加入現由自民黨領導的執政聯盟。選舉結果出爐後，五日已有主要在野黨的代表（黨魁）釋出善意。但最大在野黨仍有意籌組在野大聯盟。

中間偏右的自民黨當前面臨少數執政困境，黨內愈來愈意識到必須擴大執政聯盟，否則無法讓政權穩定運作，在總裁選前，幾個主要在野黨的領袖均表明較願與小泉談判加入執政聯盟事宜，例如日本維新會大老、前大阪府知事橋下徹就稱讚小泉「親和力最高」；眾議院第四大黨和第三大在野黨國民民主黨代表玉木雄一郎說，小泉提出的經濟政策和該黨最接近。

玉木五日表示，和高市在能源等基本政策上有很多共同點。被媒體問到該黨是否願加入聯合政府，玉木則答道，自民黨方面來詢問時，希望好好了解高市提出的政策等方針。日本讀賣新聞報導說，這是玉木對與高市合作展現積極態度。

不過玉木五日也又一次提及調高所謂「年收之壁」的政策，即免繳所得稅的年收入門檻，從現行的一六○萬日圓調高至一七八萬日圓（約台幣卅七點四萬元）。

這是中間偏右的國民民主黨主要政見之一。玉木當天強調，早在去年十二月，該黨就和自民黨與公明黨執政聯盟就調高年收之壁的方向達成協議，他要求自民黨履行這項自公國三黨取得的共識。

在五日播出的預錄電視節目中，選前一天，橋下還對該節目主持人透露，該黨加入自公執政聯盟的協商，正和小泉方面在檯面下進行。這可見高市的當選出乎日本維新會意料。右派的日本維新會從大阪起家，現為眾院第三大黨和第二大在野黨，一位選區就在大阪的黨籍國會議員坦言，該黨與高市陣營基本上幾乎沒有接觸。

儘管高市在總裁選戰時就提出，將建立首都機能的備用體制，被視為對日本維新會最重視的以新「大阪都」作為日本「副首都」構想，有一定程度的理解。但該黨代表、大阪府知事吉村洋文五日表明，「至今沒聽過她對本黨政策有何看法」，對是否願加入聯合政府，很難做出評斷。

最大反對黨仍說：籌組在野大聯盟

七月參議員選舉竄起、標榜「日本人優先」的極右翼政黨參政黨代表神谷宗幣，五日改口稱，「本黨可是因為自民黨沒用、不ＯＫ才創建的，現在不會加入執政聯盟」。但他四日才聲稱，高市與參政黨主張的政策接近，「我們滿懷期待接受選舉結果；打算不遺餘力地在政策上進行合作」。

中間偏左的最大在野黨立憲民主黨則延續去年十月眾議員大選後的基調，尋求籌組在野大聯盟，以實現政黨輪替「變天」。然而前述的主要在野黨至今皆態度消極，前景仍不明朗。