內唐亞胡：盼幾天內宣布人質協議

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導

以色列總理內唐亞胡四日說，希望今後幾天宣布受困加薩的以色列人質獲釋協議。美國總統川普其後發文表示，以色列已同意在加薩設一條「初步撤軍線」，一旦巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯確認，停火將立即生效並展開人質換囚。

內唐亞胡演說表示，但願在六至十三日的猶太住棚節假期實現人質釋放，已派談判代表赴埃及討論加薩戰爭相關協議。他堅稱，哈瑪斯現在願釋放人質，完全出於他與川普的軍事與政治施壓；一旦人質獲釋，哈瑪斯將解除武裝、加薩將去軍事化，無論是以和平或強硬手段都會達成。

川普則在其自創社群媒體真實社群貼出標有撤軍線的加薩地圖，並聲稱已告知哈瑪斯該撤軍線事宜，停火生效後的以哈人質換囚將為下階段撤軍鋪路。以色列時報四日報導，前述撤軍線大致符合以軍自九月起大規模進攻加薩北部大城加薩市前的以軍控制線。

埃及官媒開羅新聞四日報導，以哈五至六日將在開羅間接會談。埃及外交部說，這將聚焦川普的廿點計畫。根據白宮官員說法和第十二頻道四日報導，川普會派美國中東特使威科夫與川普女婿庫許納。

美國國務卿魯比歐五日向美國廣播公司（ＡＢＣ）說，希望以哈協議本周初敲定，不容花上幾周甚至幾天。他另接受國家廣播公司和福斯新聞訪問說，哈瑪斯基本上同意川普提案，但不是絕對保證；釋放人質是第一階段，事關加薩長期未來的第二階段更困難，以色列撤軍後事宜、打造排除哈瑪斯的巴勒斯坦技術官僚領導層、解除哈瑪斯武裝等都將很難，但不辦到就沒有持久和平。

紐約時報四日分析，川普對加薩的做法是「先交易、細節再說」。

另外，以色列日前登上試圖向加薩運送物資的「全球堅毅船隊」，逮捕「環保少女」童貝里等四百多名外籍挺巴人士，進一步引發羅馬、馬德里和巴黎等歐洲大城共數十萬人四日舉行大規模挺巴遊行。

內唐亞胡 以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 人質 川普

延伸閱讀

