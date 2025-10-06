川普：哈瑪斯若不交出加薩控制權 將被徹底消滅
美國總統川普近日告訴CNN，如果巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）拒絕交出對加薩的控制權，將被「徹底消滅」。
美國有線電視新聞網（CNN）節目主持人塔柏爾（Jake Tapper）昨天透過簡訊問川普，若哈瑪斯堅持掌權，會發生何種情況？川普回應說：「徹底消滅。」
川普最近與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）討論加薩局勢後，發布了加薩20點和平計畫。
塔柏爾在發給川普的簡訊中，引述美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）的解讀，葛蘭姆認為哈瑪斯堅持「不解除武裝，維持加薩由巴勒斯坦控制，並將人質釋放與談判掛鉤」，等於拒絕了該計畫。
川普回應說，「我們很快就會知道。時間會證明一切」，他預計很快就能確定哈瑪斯是否真心致力於和平。
