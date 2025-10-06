川普：哈瑪斯若不交出加薩控制權 將被徹底消滅

日經亞洲五日報導，由於日本主要在野黨間至今仍未見到組成在野大聯盟跡象，自民黨新任總裁高市早苗有望在十五日召開的國會臨時會獲「首相指名」成為新首相。但她面對的黨內外及國內外挑戰和問題千頭萬緒。

2025-10-06 01:39