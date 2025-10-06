聽新聞
捷克變天 料從挺烏轉向親俄

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
在自稱「川普主義者」的捷克前總理巴比斯（中）領導下，「不滿公民行動黨」（ＡＮＯ）在捷克國會大選成為眾議院最大黨。歐新社
在自稱「川普主義者」的捷克前總理巴比斯（中）領導下，「不滿公民行動黨」（ＡＮＯ）在捷克國會大選成為眾議院最大黨。歐新社

在自稱「川普主義者」的捷克前總理巴比斯領導下，「不滿公民行動黨」（ＡＮＯ）在國會大選成為眾議院最大黨。外界質疑捷克可能外交轉向，從力挺烏克蘭改往親俄羅斯的匈牙利、斯洛伐克靠攏。

自俄國二○二二年二月全面入侵烏克蘭以來，捷克一直堅定支持烏克蘭，不僅以提供重型武器等方式軍援，還發起國際籌款活動，為烏軍採購急需的砲彈。巴比斯質疑這類做法，並拒絕對北約（ＮＡＴＯ）大幅增加國防開支做完全承諾。

巴比斯自稱「和平推動者」，呼籲烏克蘭停火，還承諾「捷克優先」路線，呼應美國總統川普。巴比斯在投票日前說，捷克對烏援助應透過歐盟，而非目前的直接援助，「我們每年把廿五億歐元預算送往歐盟，歐盟當然在援助烏克蘭；我覺得我們已盡力」。

被烏克蘭記者問到是否支持基輔加入歐盟時，巴比斯答道，烏克蘭還沒準備好加入，必須先結束俄烏戰爭。

紐約時報日前報導，捷克的「彈藥倡議」秘密計畫已提供烏克蘭百萬砲彈，但巴比斯曾批該計畫太貴、缺乏透明度，揚言撤銷計畫或讓北約接手，以專注在「搖搖欲墜的經濟」。

外界預料巴比斯將加入匈牙利總理奧班和斯洛伐克總理費佐的行列。這兩國拒絕軍援烏克蘭且繼續進口俄油，也反對歐盟制裁俄國，而巴比斯和前述兩人關係友好。

對中國大陸立場上，巴比斯二○一七年擔任總理初期，對中國持開放合作態度，吸引中國投資捷克基礎設施、汽車、科技與能源等領域，並支持參與「十六＋一」中國─中東歐合作框架，認為能促進捷克經濟繁榮。

