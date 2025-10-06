捷克國會大選 前總理「捷克川普」陣營勝出

七十一歲捷克前總理、億萬富豪巴比斯領導的民粹政黨「不滿公民行動黨」（ＡＮＯ）四日在國會大選勝選，得票率近三成五。號稱「捷克川普」的他形容這是歷史性成功，也是自己政治生涯顛峰。該黨選前表明將組成單一政黨政府。

最終開票結果顯示，ＡＮＯ獲得三成四五選票，在兩百席的眾議院將拿下八十席。現任總理費亞拉領導的中間偏右執政聯盟「一起」得票率兩成三四，其執政聯盟夥伴「市長與獨立人士黨」（ＳＴＡＮ）得票一成一二，兩者共將拿七十四席，未能保住多數。費亞拉已恭喜巴比斯並承認敗選。

強調公民自由和環境議題的「海盜黨」得票百分之九，將拿十八席。反對歐盟綠色政策的「汽車黨」則是百分之六點八、十三席。路透四日報導，邊緣的親俄政黨表現不如預期；極右派「自由及直接民主黨」（ＳＰＤ）得票百分之七點八，將拿十五席。社會民主黨與波希米亞和摩拉維亞共產黨共組的極左派「夠了！」未達分配席次的百分之五門檻。

這次選舉重點攻防之一為親歐、親俄立場，ＡＮＯ選前主張可能調整外交政策，建立較親俄關係。該黨也提議減稅、提高薪資與退休金，並對移民與氣候政策持批評態度，還曾在競選攤位發放有「強大的捷克」字樣的紅帽，受川普「讓美國再次偉大」口號啟發。

巴比斯在二○一七至二○二一年領導中間偏左內閣。他四日晚間在記者會說，將努力組建由ＡＮＯ主導的單一政黨政府，但因未單獨過半，將與ＳＰＤ及汽車黨談判尋求支持。各黨代表當晚對此展開首次協商。巴比斯五日並與總統帕維爾會面，會後向媒體承諾將忠心支持歐盟。

ＡＮＯ副主席哈夫里查克說，與汽車黨在許多議題有共同點，雙方在歐洲議會也屬於同黨團。他未明言是否將爭取ＳＰＤ支持，僅說也可能組少數政府。他並強調ＡＮＯ堅持的底線沒變，即捷克身為歐盟與北約成員國的身分不可動搖。

ＳＰＤ主席岡村富夫說，該黨有意參與政府，關鍵在能否與ＡＮＯ掌握至少一○一席，但也提醒剛好過半的執政聯盟未必穩定。汽車黨主席馬欽卡沒立即透露具體談判立場。