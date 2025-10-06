川習會可能 APEC 前登場

快訊

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

南韓媒體報導，美國總統川普將參加在本月底於南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會前，先行出席東南亞國協（ASEAN）峰會並造訪日本，還會提前抵達南韓，引發南韓官員揣測，川普可能在APEC峰會開幕前，先與中國大陸國家主席習近平會面，接著不出席APEC峰會。

APEC高峰會預定10月31日-11月1日在南韓東南部的慶州市舉行，韓聯社報導，川普預料將出席26-28日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東協峰會，然後前往日本與該國新任首相會談。

外交觀察家表示，川普在訪問日本後可能就會前往南韓。

一名執政黨幹部透露，「川普總統將於10月29日抵達慶州並進行訪問」，「但他的行程尚未最後定案，南韓與美國仍在協調之中」。執政黨幹部也淡化川普在APEC峰會期間，與北韓領導人金正恩會面的可能性。

南韓政府內部人士臆測，川普可能在APEC高峰會開幕前，就先分別與南韓總統李在明、以及習近平舉行雙邊峰會，然後不出席峰會的主要會議就離開。

一名南韓政府官員表示，「至於他（川普）在29日抵達（南韓）後何時會離境，目前尚未確定」。

高市早苗擴大執政聯盟 獲在野黨善意回應

日本自民黨總裁（黨魁）選戰期間，包含當選人高市早苗的五位候選人一致同意，選後應尋求在野黨加入現由自民黨領導的執政聯盟。選舉結果出爐後，五日已有主要在野黨的代表（黨魁）釋出善意。但最大在野黨仍有意籌組在野大聯盟。

內外問題挑戰大 高市早苗面臨「火煉」

日經亞洲五日報導，由於日本主要在野黨間至今仍未見到組成在野大聯盟跡象，自民黨新任總裁高市早苗有望在十五日召開的國會臨時會獲「首相指名」成為新首相。但她面對的黨內外及國內外挑戰和問題千頭萬緒。

台日中關係 楊永明：高市早苗從未直指「介入台海衝突」

高市早苗可望成為日本新首相。展望台日中關係，學者們認為，應理解為高市較務實理解台海衝突對日本造成的影響與因應，對台政策發展方向不變，或有機會尋求突破。

捷克國會大選 前總理「捷克川普」陣營勝出

七十一歲捷克前總理、億萬富豪巴比斯領導的民粹政黨「不滿公民行動黨」（ＡＮＯ）四日在國會大選勝選，得票率近三成五。號稱「捷...

【專家之眼】從捷克選舉看歐洲極右派再起

2025年10月初，捷克舉行國會選舉。前總理巴比什（Andrej Babiš）領導的「ANO黨」以約34%的得票率勝出，...

高市早苗將接日相…陸官媒：中方回應很短 更多委婉警告

高市早苗有望成為日本新一任首相，大陸外交部在簡短回應中強調，希望日方對陸「積極理性」。具新華社背景公眾號「牛彈琴」刊文稱，中方回應很短但訊息量大，更多是提醒，且帶有委婉警告意味。法廣則分析，大陸官方對於高市當選的反應雖低調，卻有「嚴陣以待」的氣味。

