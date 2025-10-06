川習會可能 APEC 前登場

南韓媒體報導，美國總統川普將參加在本月底於南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會前，先行出席東南亞國協（ASEAN）峰會並造訪日本，還會提前抵達南韓，引發南韓官員揣測，川普可能在APEC峰會開幕前，先與中國大陸國家主席習近平會面，接著不出席APEC峰會。

APEC高峰會預定10月31日-11月1日在南韓東南部的慶州市舉行，韓聯社報導，川普預料將出席26-28日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東協峰會，然後前往日本與該國新任首相會談。

外交觀察家表示，川普在訪問日本後可能就會前往南韓。

一名執政黨幹部透露，「川普總統將於10月29日抵達慶州並進行訪問」，「但他的行程尚未最後定案，南韓與美國仍在協調之中」。執政黨幹部也淡化川普在APEC峰會期間，與北韓領導人金正恩會面的可能性。

南韓政府內部人士臆測，川普可能在APEC高峰會開幕前，就先分別與南韓總統李在明、以及習近平舉行雙邊峰會，然後不出席峰會的主要會議就離開。

一名南韓政府官員表示，「至於他（川普）在29日抵達（南韓）後何時會離境，目前尚未確定」。