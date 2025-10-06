快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

以哈和平談判重大突破 雙方代表團齊聚埃及

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
以色列和哈瑪斯預計將於6日開始談判，聚焦人質與戰俘釋放名單。（美聯社）
以色列和哈瑪斯預計將於6日開始談判，聚焦人質與戰俘釋放名單。（美聯社）

在哈瑪斯提出同意釋放所有人質、並獲得美國總統川普讚賞後，以色列和哈瑪斯預計將於6日開始談判，有望為將在7日屆滿兩年、摧毀加薩並帶給中東動盪的衝突，帶來重大突破，也激勵中東股市5日盤中走揚，以色列股市創新高。但以國直到4日仍在轟炸加薩地區，並表示目前還沒有停戰協議，只會暫停特定轟炸行動。

斡旋停火談判的埃及4日表示，6日將接待以色列和哈瑪斯雙方的代表團，討論以色列人質和巴勒斯坦戰俘的交換事宜。

以國媒體報導，雙方討論將聚焦在人質釋放時機的安排和要釋放的巴勒斯坦戰俘名單。

美國中東特使威特科夫和川普女婿庫許納也將前往埃及參與談判，因為哈瑪斯同意雖川普20點和平提議的部分提案，也要求繼續討論川普計畫的其他環節。

川普4日在社群平台Truth Social發文表示，「經過談判，以色列已同意初步撤軍路線」，「一旦經哈瑪斯確認，停火將立即生效，人質和戰俘交換也將開始」。

加薩走廊衝突出現和平曙光、加上美國降息預期升溫，帶動中東股市5日盤中小漲。台拉維夫藍籌股指數TA-35和更廣泛的TA-125指數，5日開盤都大漲逾2%，衝上新高，錫克兌美元匯率過去一周升值1.9%，至2022年來最高。

以色列總理內唐亞胡對這項初步協議表示歡迎，同時警告了這可能不會是最終協議。他回應川普呼籲立即停止轟炸加薩表示，以軍將在當地重新部署，也保留了以武力手段解除哈瑪斯武裝的選項。

一名以色列官員表示，以軍在加薩市已轉為防禦行動，但哈瑪斯表示，以軍的空襲與砲擊仍在持續，並已造成數十人死亡。路透引述目擊者報導，以國的戰機和坦克從4日深夜起加大對加薩地區的攻勢，並已摧毀多戶民宅。

以色列 川普 中東

延伸閱讀

教宗批評川普政策 籲全球天主教徒關心移民

加薩停火各方談判抵開羅 埃及外長籲全力結束戰爭

諾貝爾和平獎將揭曉！川普慘被看衰 「得獎熱門名單」曝光

川普籲停火後 以色列「一天數十次」空襲加薩釀18死

相關新聞

高市早苗擴大執政聯盟 獲在野黨善意回應

日本自民黨總裁（黨魁）選戰期間，包含當選人高市早苗的五位候選人一致同意，選後應尋求在野黨加入現由自民黨領導的執政聯盟。選舉結果出爐後，五日已有主要在野黨的代表（黨魁）釋出善意。但最大在野黨仍有意籌組在野大聯盟。

內外問題挑戰大 高市早苗面臨「火煉」

日經亞洲五日報導，由於日本主要在野黨間至今仍未見到組成在野大聯盟跡象，自民黨新任總裁高市早苗有望在十五日召開的國會臨時會獲「首相指名」成為新首相。但她面對的黨內外及國內外挑戰和問題千頭萬緒。

台日中關係 楊永明：高市早苗從未直指「介入台海衝突」

高市早苗可望成為日本新首相。展望台日中關係，學者們認為，應理解為高市較務實理解台海衝突對日本造成的影響與因應，對台政策發展方向不變，或有機會尋求突破。

捷克國會大選 前總理「捷克川普」陣營勝出

七十一歲捷克前總理、億萬富豪巴比斯領導的民粹政黨「不滿公民行動黨」（ＡＮＯ）四日在國會大選勝選，得票率近三成五。號稱「捷...

【專家之眼】從捷克選舉看歐洲極右派再起

2025年10月初，捷克舉行國會選舉。前總理巴比什（Andrej Babiš）領導的「ANO黨」以約34%的得票率勝出，...

高市早苗將接日相…陸官媒：中方回應很短 更多委婉警告

高市早苗有望成為日本新一任首相，大陸外交部在簡短回應中強調，希望日方對陸「積極理性」。具新華社背景公眾號「牛彈琴」刊文稱，中方回應很短但訊息量大，更多是提醒，且帶有委婉警告意味。法廣則分析，大陸官方對於高市當選的反應雖低調，卻有「嚴陣以待」的氣味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。