以哈和平談判重大突破 雙方代表團齊聚埃及

在哈瑪斯提出同意釋放所有人質、並獲得美國總統川普讚賞後，以色列和哈瑪斯預計將於6日開始談判，有望為將在7日屆滿兩年、摧毀加薩並帶給中東動盪的衝突，帶來重大突破，也激勵中東股市5日盤中走揚，以色列股市創新高。但以國直到4日仍在轟炸加薩地區，並表示目前還沒有停戰協議，只會暫停特定轟炸行動。

斡旋停火談判的埃及4日表示，6日將接待以色列和哈瑪斯雙方的代表團，討論以色列人質和巴勒斯坦戰俘的交換事宜。

以國媒體報導，雙方討論將聚焦在人質釋放時機的安排和要釋放的巴勒斯坦戰俘名單。

美國中東特使威特科夫和川普女婿庫許納也將前往埃及參與談判，因為哈瑪斯同意雖川普20點和平提議的部分提案，也要求繼續討論川普計畫的其他環節。

川普4日在社群平台Truth Social發文表示，「經過談判，以色列已同意初步撤軍路線」，「一旦經哈瑪斯確認，停火將立即生效，人質和戰俘交換也將開始」。

加薩走廊衝突出現和平曙光、加上美國降息預期升溫，帶動中東股市5日盤中小漲。台拉維夫藍籌股指數TA-35和更廣泛的TA-125指數，5日開盤都大漲逾2%，衝上新高，錫克兌美元匯率過去一周升值1.9%，至2022年來最高。

以色列總理內唐亞胡對這項初步協議表示歡迎，同時警告了這可能不會是最終協議。他回應川普呼籲立即停止轟炸加薩表示，以軍將在當地重新部署，也保留了以武力手段解除哈瑪斯武裝的選項。

一名以色列官員表示，以軍在加薩市已轉為防禦行動，但哈瑪斯表示，以軍的空襲與砲擊仍在持續，並已造成數十人死亡。路透引述目擊者報導，以國的戰機和坦克從4日深夜起加大對加薩地區的攻勢，並已摧毀多戶民宅。