高市早苗人事布局 麻生太郎擬任自民黨副總裁

中央社／ 東京5日專電
日本自民黨新任總裁（黨主席）高市早苗今天開始人事布局工作，傍晚與在決選投票時支持她的自民黨最高顧問麻生太郎會談約1小時，預料將由麻生太郎擔任副總裁、麻生的小舅子鈴木俊一擔任幹事長，預計最快7日敲定相關人事。

日本經濟新聞報導，高市早苗正朝任命麻生太郎為副總裁、麻生派的鈴木俊一（現任總務會長）為幹事長的方向進行協調。麻生在總裁選舉中力挺高市，是促成她勝選的關鍵人物。

高市傍晚與麻生會談約1小時，推測雙方討論黨內人事安排。會後，記者詢問幹事長人選時，高市僅回應，「還沒有通知本人」。

72歲的鈴木俊一曾在小泉純一郎內閣擔任環境大臣，之後在安倍晉三內閣出任外務副大臣、東京奧運擔當大臣，父親鈴木善幸曾是日本首相，麻生太郎是他的三姐夫。

高市早苗昨天在記者會上談及幹事長人選時表示，「希望由能與各政黨充分溝通的人，來擔當這個職位」。

除了黨內高層人事之外，高市也同時著手組建新內閣。消息指出，前防衛大臣木原稔有望出任重要職位。木原曾在2021年自民黨總裁選舉時，擔任高市早苗的競選事務局長，兩人關係密切。

木原稔目前擔任日華議員懇談會事務局長，與台灣關係友好。

高市昨天也提到這次與她競爭的4名候選人，包括農林水產大臣小泉進次郎、官房長官林芳正、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之，以及前幹事長茂木敏充，表示「每一位都有出色之處，希望他們能有所發揮」，暗示會在政府或黨內予以重用。

