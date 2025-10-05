德防長：貿然回應俄機犯領空 恐掉入蒲亭「陷阱」

中央社／ 柏林5日綜合外電報導

德國國防部長佩斯托瑞斯表示，德國必須加強反無人機防禦能力，同時警告，對於俄羅斯入侵領空事件不宜貿然回應，以免落入俄羅斯總統蒲亭設下、要讓局勢升級的「陷阱」。

路透社報導，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）是在接受「商務日報」（Handelsblatt）專訪時做上述表示。

蒲亭（Vladimir Putin）1980年代曾擔任蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）駐東德特工，佩斯托瑞斯說，「蒲亭非常、非常了解德國」。

他告訴商務日報：「我們不能掉進蒲亭的升級陷阱。…如果我們擊落一架飛機，他會宣稱侵犯領空只是飛行員誤闖，我們擊落一名無辜的年輕人。」

德國慕尼黑機場（Munich Airport）近日因目擊無人機，導致數十架航班取消、逾萬名旅客滯留。

當局尚未點名肇事者，但官員曾指出，烏克蘭歐洲盟邦的領空近期發生數十起遭飛行器入侵及目擊事件，俄羅斯必須負責。

蒲亭 德國 俄羅斯

延伸閱讀

丹麥控俄艦在三大海峽多次挑釁 法國24小時警戒無人機侵擾

俄秋季兵役令徵召13.5萬人入伍 創2016年以來最大規模

美國考慮援烏長程戰斧飛彈 范斯稱由川普定奪

俄大規模襲烏 川普不高興但認定戰爭很快能解決

相關新聞

奧特曼、艾夫聯手開發的AI裝置傳卡關 恐延後問世

知情人士透露，OpenAI和知名科技產品設計師艾夫（Jony Ive）聯手祕密開發、計劃明年推出的新人工智慧（AI）裝置...

高市早苗人事布局 麻生太郎擬任自民黨副總裁

日本自民黨新任總裁（黨主席）高市早苗今天開始人事布局工作，傍晚與在決選投票時支持她的自民黨最高顧問麻生太郎會談約1小時，...

捷克專家談大選：若台捷經貿合作夠強 政治因素無礙

捷克國會大選出爐，「不滿公民行動黨」（ANO）勝出，這場選舉將影響未來4年捷克與台灣的關係走向。歐洲價值安全政策中心執行...

高市早苗啟動人事布局 「麻生派」助逆轉將任要角

日本自民黨新任總裁（黨主席）高市早苗今天傍晚進入自民黨總部，開始人事布局工作。她稍早與在決選投票時支持她的自民黨最高顧問...

TikTok配合分享示威數據 印尼解除營運禁令

印尼通訊與數位事務部昨晚指出，在短影音社群平台TikTok與印尼政府分享關於近期示威的數據後，印尼當局已解除TikTok...

高市早苗有望成為日本首相 關切台海和平穩定

日本眾議員高市早苗當選自民黨總裁，有望成為日本史上第一名女首相。她1日曾投書華府智庫哈德遜研究所指出，台海和平與穩定是日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。