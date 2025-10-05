德防長：貿然回應俄機犯領空 恐掉入蒲亭「陷阱」
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，德國必須加強反無人機防禦能力，同時警告，對於俄羅斯入侵領空事件不宜貿然回應，以免落入俄羅斯總統蒲亭設下、要讓局勢升級的「陷阱」。
路透社報導，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）是在接受「商務日報」（Handelsblatt）專訪時做上述表示。
蒲亭（Vladimir Putin）1980年代曾擔任蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）駐東德特工，佩斯托瑞斯說，「蒲亭非常、非常了解德國」。
他告訴商務日報：「我們不能掉進蒲亭的升級陷阱。…如果我們擊落一架飛機，他會宣稱侵犯領空只是飛行員誤闖，我們擊落一名無辜的年輕人。」
德國慕尼黑機場（Munich Airport）近日因目擊無人機，導致數十架航班取消、逾萬名旅客滯留。
當局尚未點名肇事者，但官員曾指出，烏克蘭歐洲盟邦的領空近期發生數十起遭飛行器入侵及目擊事件，俄羅斯必須負責。
