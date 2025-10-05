25顆夾帶私菸氣球闖空域致機場關閉 立陶宛持續戒備

立陶宛首都維爾紐斯機場昨天晚間因氣球闖入空域而關閉數小時，立陶宛國家危機管理中心今天證實，這些氣球為走私集團用來偷運香菸的工具，目前已找到8顆氣球，但調查仍在進行，警方正全力追查來源與操控方式。

立陶宛國家危機管理中心（National CrisisManagement Centre，NCMC）主任維爾曼塔斯（Vilmantas Vitkauskas）今天在記者會上表示，這些氣球在夜間侵入立陶宛領空，其中部分幾乎飛越立陶宛全境，抵達北部地區。

維爾曼塔斯指出，這些氣球主要從白俄羅斯境內發射，並非單純的氣象用途，而是被走私集團改造後用來非法運輸香菸。氣球通常從邊境放飛，由氣流帶入立陶宛境內，最後降落在預定地點收貨。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，國家邊防局（VSAT）發言人米舒蒂斯（Giedrius Misutis）表示，目前在找到的氣球上發現有1萬2000包香菸。

根據VSAT的數據，包括此次事件在內，立陶宛今年至今偵測到501顆用來走私香菸的氣球，是2024年（226個）的2.2倍。維爾曼塔斯表示，這次在一日內出現25顆氣球的情況仍屬罕見。

根據NCMC資料，這次闖入的氣球大部分在立陶宛南部被發現，另有13顆進入維爾紐斯地區，其中2顆飛入首都上空。由於潛在飛安風險，當局在昨晚10時16分緊急關閉維爾紐斯空域，直到今天凌晨4時50分才重新開放。

維爾曼塔斯指出，當氣球朝機場方向移動時，唯一能確保安全的措施就是暫停所有航班，這是立陶宛第一次因類似事件關閉機場長達6小時。他表示，白俄羅斯當局並未與立陶宛合作以防止此類事件，且近來氣球的放飛地點離邊境更遠，使得其能升得更高、停留時間更久，增加了防範難度。

立陶宛政府研判，昨晚的氣球活動為走私行動高峰，預計短期內數量將減少，但相關單位仍維持高度戒備。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康