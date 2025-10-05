捷克大選勝選政黨席次未過半 組閣談判非易事

捷克億萬富翁巴比斯領導的民粹政黨今天起面臨艱難的組閣談判，該黨雖在國會大選中勝出，但席次未過半，必須尋找盟友，然而首選合作夥伴要求入閣，與巴比斯的想法相左。

路透社報導，巴比斯（Andrej Babis）的「不滿公民行動黨」（ANO）與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）及多個極右派政黨同屬歐洲議會（EuropeanParliament）的「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）黨團，這次勝選將進一步壯大歐盟內部民粹、反移民陣營的聲勢。

根據完整開票結果，ANO昨天以34.5%的得票率勝選，領先現任總理費亞拉（Petr Fiala）所屬中間偏右聯盟「一起」（Spolu）的23.4%。

不過，ANO在200席的眾議院只拿下80席，這代表該黨必須要有夥伴，才能組成可維持下去的內閣，並協助推動巴比斯的加薪減稅承諾，相關承諾預料將使財政赤字擴大。

巴比斯昨天表示，他希望ANO組成一黨政府，同時獲得反北約、反歐盟的「自由及直接民主黨」（SPD）與右翼疑歐派「汽車黨」（Motorists）在背後相挺。

但兩黨代表今天表示，他們希望直接加入內閣。

巴比斯今天與總統帕維爾（Petr Pavel）會面後說：「與汽車黨及SPD聯手，我們顯然掌握108席，我們還需要釐清彼此立場，昨晚的協商只是開端。」巴比斯今天拒絕進一步置評。

捷克總統有權任命總理與內閣部長，因此在選後協商中扮演重要角色。而帕維爾已暗示，若有閣員人選會危及捷克對歐盟和北約的立場，他可能拒絕任命。

巴比斯在勝選後，強調不接受他可能削弱捷克對歐盟與北約立場的指控，但他證實自己會抵制歐盟的減碳政策及移民協議。

他稱未來會將重心放在國內政策而非支持烏克蘭，而挺烏是現任政府一大施政重點。

現年71歲的巴比斯也得解決一項利益衝突問題，這跟他擁有一家聘雇3萬名員工的化學及食品企業有關，該企業獲得許多公部門合約及本地與歐盟的補貼。

另外，巴比斯也因被控詐領補貼面臨審判，但如果新國會沒解除他的豁免權，巴比斯就能避免受審。他則稱這起案件具有政治動機。

政治分析家夏瓦特（Jan Charvat）表示，組成一個納入汽車黨並由SPD給予外部支持的巴比斯內閣，是目前看來最簡單的方案，但協商過程會很艱難。

這3個政黨皆對移民政策採取強硬態度、反對歐盟的「綠色新政」（Green Deal）。夏瓦特分析，ANO內閣面對烏克蘭會比現在冷淡，但不至於敵對。

巴比斯曾於2017至2021年擔任捷克總理。夏瓦特認為，「巴比斯在外國夥伴面前必須表現得好看」，「我們看過他（之前掌政時）的談判表現比面對國內受眾時更沉默，同時尋找妥協方案，我認為這種情況會持續」。

若無法與汽車黨與SPD達成共識，巴比斯最終可能會嘗試跟卸任內閣所屬政黨接洽，但目前雙方都排除聯手。