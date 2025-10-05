加薩停火各方談判抵開羅 埃及外長籲全力結束戰爭

加薩停火各方談判代表今天抵達開羅，準備為停火談判。埃及外交部長阿布德拉提呼籲全球共同努力，讓以色列停止對加薩繼續發動軍事行為，並達成永久停火。以色列總理尼坦雅胡說，希望目前仍被哈瑪斯俘虜的人質能在幾天內獲釋。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，在以哈戰爭即將滿2年的這幾天，交戰雙方以色列和哈瑪斯代表抵達開羅，將於5和6日在開羅舉行會談，就交換所有以色列和巴勒斯坦被拘留人質的實際條件和細節進行談判。

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）4日表示，談判最重要的底線是，確保巴勒斯坦人民留在自己的土地上，不流離失所。

阿布德拉提重申，維護在約旦河西岸和加薩走廊兩地的巴勒斯坦領土，是達成兩國和平解決方案的基本架構；且埃及堅決反對任何吞併巴勒斯坦領土的計畫。

阿布德拉提強調，兩國方案首重建立一個獨立的「巴勒斯坦國」，以1967年6月4日邊界為界，並以「東耶路撒冷」為首都。

阿布德拉提也呼籲全球共同努力，減輕巴勒斯坦人民的苦難，加強提供人道援助，並結束以色列在加薩走廊造成的災難性局勢。

阿布德拉提也表示，埃及政府感謝美國總統川普（Donald Trump）最近對於支持以哈停火所做的努力。

報導指出，哈瑪斯在3日已表示同意根據川普提議中的交換方案，釋放所有以色列俘虜，並同意交出對於加薩走廊的管理統治權。

川普3日也在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文說，以色列必須立即停止對加薩轟炸；但以色列仍於4日對加薩走廊進行致命空襲。

報導提及，一名住在加薩地區帳篷內的平民阿達斯（Sami Adas）4日接受媒體採訪時說：「最好的狀況是由川普親自宣布停火，這樣尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）就逃不掉了。川普是唯一能使以色列遵守停火協議，並停止戰爭的人。」

以方對加薩升高軍事行動之際，埃及邀哈瑪斯、以色列、美國及卡達代表團展開最具突破性磋商，以停止這場衝突。