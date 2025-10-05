立陶宛機場一度停擺 當局：夾帶私菸氣球飄入所致
立陶宛首都維爾紐斯機場昨夜疑因氣球飄入空域，暫停起降作業數小時後，於今晨恢復運作。當局表示，走私販從鄰國白俄羅斯放飛夾帶私菸的氣球飄向這座機場，導致營運受擾。
路透社報導，立陶宛國家危機管理中心（NationalCrisis Management Centre，NCMC）表示，填充氦氣、夾帶私菸的氣象氣球飄往維爾紐斯機場（VilniusAirport），引發這起飛安事件，造成30個航班停飛、近6000名旅客受影響。
該中心指出，在立陶宛領空總計偵測到25顆氣球，其中2顆飛越維爾紐斯機場上空。當局攔截7顆氣球並發現其中夾帶1萬2000包私菸。
機場後來表示，空域已於今天凌晨4時50分重新開放。不過，管制期間部分航班起降受影響，有些班機因此取消。
歐洲機場近來頻傳有人目擊無人機現蹤和空域遭入侵等事件，導致航班運作大亂，包括哥本哈根和慕尼黑等地主要機場均受影響。
維爾紐斯機場表示，因機組員與飛機調度受影響，今天航班仍可能出現延誤。事發當晚，許多入境班機改道降落鄰國拉脫維亞和波蘭，從該機場出境的班機一律取消；1架原訂從哥本哈根（Copenhagen）起飛的班機被迫折返丹麥。
