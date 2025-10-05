韓國政府資料中心大火 燒毀19萬公務員資料無備份

韓國國營資料中心上月發生火災，造成數百項政府服務停擺，19萬多名公務員儲存在雲端的工作資料也因為沒有備份系統而全數遺失，行政工作全數回歸原始，還必須「自救」找回資料。

位於大田市的國家資訊資源管理院（NationalInformation Resources Service）的一個伺服器機房上月發生火災，據稱為鋰電池起火釀禍，且由於大量鋰電池與伺服器設置在一起，使得救災延誤，造成大規模網路服務癱瘓，至今仍未完全恢復。

其中，共有74個單位、19萬1000名公務員共同使用的雲端資料儲存系統G-Drive在這次火災中被燒毀，而且該系統由於使用大容量、低效能的儲存設備，無法進行外部備份，等於多年來累積的大量行政資料一夕間消失。

韓媒亞洲經濟報導，第一線的公務員們為了工作，不得不開始自救，例如互相分享如何查找及恢復個人電腦中暫存資料夾中殘留的文件。

「電子化政府」的缺點也在這次事件中暴露無遺，由於電子系統癱瘓，公務員們的行政工作全都恢復最原始方式，透過電話、傳真溝通，手動審批公文。一名官員無奈表示，為了簽發公文，他們好不容易得到了所有必要的簽名，卻因為沒有最終收件人的傳真號碼而延宕。

韓國行政安全部也承認，沒有備份系統是嚴重的疏失，日後將積極採取相應措施。實際上，根據共同民主黨議員尹建永取得的國家資訊資源管理院資料，大田中心的647個系統中，僅28個設有伺服器災難復原策略，19個設有存儲災難復原策略。

國家資訊資源管理院雖表示系統透過公州中心進行備份，但實際上只有352個系統執行。

截至今天下午6時，已有134個系統恢復運作，恢復率為20.7%，其中包括公共機關電子郵件系統。韓國中央災難安全對策本部先前預估，包括轉移資料至大邱中心在內，完全復原服務約需一個月的時間。