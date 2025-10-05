西班牙挺巴示威爆衝突 8人被捕20名警察受傷
西班牙警方今天表示，巴塞隆納地區舉行挺巴勒斯坦示威，期間示威者與警方爆發衝突，有8人遭逮捕，20名警察受傷。
路透社報導，巴塞隆納昨天舉行挺巴遊行，有7萬示威者參與，遊行期間大致和平。警方指出，有示威者破壞據稱與以色列有關的商店。
維權人士最近搭乘「全球堅毅船隊」（GlobalSumud Flotilla）船隻，再度試圖突破以色列海上封鎖，將醫療物資與食物送進加薩，但遭以軍登船攔截。
以色列此舉引發憤怒，隨後西班牙馬德里等數十個其他城市爆發示威，參與人數達數萬人，義大利羅馬及葡萄牙里斯本也舉行示威活動。
西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）告訴當地媒體，「全球堅毅船隊」上有49名西班牙人遭以軍拘留，其中21人將於今天從以色列特拉維夫搭機返回西班牙。
西班牙於2024年5月承認巴勒斯坦國，並持續公開批評以色列在加薩的行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言