西班牙挺巴示威爆衝突 8人被捕20名警察受傷

中央社／ 巴塞隆納5日綜合外電報導

西班牙警方今天表示，巴塞隆納地區舉行挺巴勒斯坦示威，期間示威者與警方爆發衝突，有8人遭逮捕，20名警察受傷。

路透社報導，巴塞隆納昨天舉行挺巴遊行，有7萬示威者參與，遊行期間大致和平。警方指出，有示威者破壞據稱與以色列有關的商店。

維權人士最近搭乘「全球堅毅船隊」（GlobalSumud Flotilla）船隻，再度試圖突破以色列海上封鎖，將醫療物資與食物送進加薩，但遭以軍登船攔截。

以色列此舉引發憤怒，隨後西班牙馬德里等數十個其他城市爆發示威，參與人數達數萬人，義大利羅馬及葡萄牙里斯本也舉行示威活動。

西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）告訴當地媒體，「全球堅毅船隊」上有49名西班牙人遭以軍拘留，其中21人將於今天從以色列特拉維夫搭機返回西班牙。

西班牙於2024年5月承認巴勒斯坦國，並持續公開批評以色列在加薩的行動。

西班牙 以色列 馬德里

