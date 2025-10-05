尼泊爾連日豪雨釀洪災 累計47人喪生
尼泊爾官員今天表示，自3日以來，該國連日豪雨，引發土石流與洪災，沖毀橋樑並阻斷交通，迄今造成至少47人喪生。
路透社報導，尼泊爾武裝警察部隊（Armed PoliceForce）發言人達烏博吉（Kalidas Dhauboji）指出，該國東部伊拉姆（Ilam）有35人死於土石流，有9人遭洪水沖走下落不明，有3人在其他地區被雷擊中喪生。
尼泊爾國家減災管理局（NDRRMA）發言人瑪哈特（Shanti Mahat）表示，當局正展開對失蹤者的救援行動。
尼泊爾當局指出，多條高速公路遭土石流阻塞，並被洪水沖毀，導致數百名乘客受困。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言