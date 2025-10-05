快訊

小心胃癌！營養師示警：三類食物比辣椒更傷

台中父成功嶺懇親之後就沒看過兒子...事隔31年家屬聲請宣告死亡獲准

iPhone不見了別慌！達人揭2招設定 電源關機也能找回

尼泊爾連日豪雨釀洪災 累計47人喪生

中央社／ 加德滿都22日綜合外電報導

尼泊爾官員今天表示，自3日以來，該國連日豪雨，引發土石流與洪災，沖毀橋樑並阻斷交通，迄今造成至少47人喪生。

路透社報導，尼泊爾武裝警察部隊（Armed PoliceForce）發言人達烏博吉（Kalidas Dhauboji）指出，該國東部伊拉姆（Ilam）有35人死於土石流，有9人遭洪水沖走下落不明，有3人在其他地區被雷擊中喪生。

尼泊爾國家減災管理局（NDRRMA）發言人瑪哈特（Shanti Mahat）表示，當局正展開對失蹤者的救援行動。

尼泊爾當局指出，多條高速公路遭土石流阻塞，並被洪水沖毀，導致數百名乘客受困。

尼泊爾 土石流 發言人

延伸閱讀

Matzka心繫花蓮洪災「出錢出力」 DJ賴皮怒揭演出大忌

凌濤控劉世芳訕笑花蓮洪災 中央災變中心喊抹黑將函送法辦

藍指劉世芳對花蓮洪災冷血訕笑 綠委喊誇張：為縣長無能轉移焦點

愛心沒有假期！募款破紀錄 全台捐助花蓮洪災善款逾9億

相關新聞

奧特曼、艾夫聯手開發的AI裝置傳卡關 恐延後問世

知情人士透露，OpenAI和知名科技產品設計師艾夫（Jony Ive）聯手祕密開發、計劃明年推出的新人工智慧（AI）裝置...

高市早苗有望成為日本首相 關切台海和平穩定

日本眾議員高市早苗當選自民黨總裁，有望成為日本史上第一名女首相。她1日曾投書華府智庫哈德遜研究所指出，台海和平與穩定是日...

捷克專家談大選：若台捷經貿合作夠強 政治因素無礙

捷克國會大選出爐，「不滿公民行動黨」（ANO）勝出，這場選舉將影響未來4年捷克與台灣的關係走向。歐洲價值安全政策中心執行...

高市早苗啟動人事布局 「麻生派」助逆轉將任要角

日本自民黨新任總裁（黨主席）高市早苗今天傍晚進入自民黨總部，開始人事布局工作。她稍早與在決選投票時支持她的自民黨最高顧問...

TikTok配合分享示威數據 印尼解除營運禁令

印尼通訊與數位事務部昨晚指出，在短影音社群平台TikTok與印尼政府分享關於近期示威的數據後，印尼當局已解除TikTok...

高市早苗當選自民黨總裁 有望成日本首位女首相

日本自民黨總裁(黨魁)選舉4日舉行投開票，在前兩名進入決選投票後，強硬保守路線的前經濟安保擔當大臣高市早苗(Sanae ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。