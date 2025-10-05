高市早苗啟動人事布局 「麻生派」助逆轉將任要角

日本自民黨新任總裁（黨主席）高市早苗今天傍晚進入自民黨總部，開始人事布局工作。她稍早與在決選投票時支持她的自民黨最高顧問麻生太郎會談，可能會任命麻生派的鈴木俊一擔任幹事長。高市早苗也暗示，對於這次競選的其他4名候選人，會在政府或黨內予以重用。

高市早苗昨天在選舉中勝出後說，她雖然也提倡「工作與生活平衡」，但接下來只會有「工作、工作、工作」。她也貫徹所言，今天立刻上工。

目前自民黨的相關人士，除了幹事長可能由鈴木俊一擔任，麻生派會長、前首相麻生太郎也被傳將被任命為副總裁。

日本政論節目分析，高市早苗當前最重要的工作之一，就是黨內人事安排，尤其是不能重蹈前總裁石破茂的失敗，沒有妥善安排對手的位置。

日刊體育報導，政治記者石戶諭分析，「石破茂的最大敗因，就是沒有妥善安排高市的職務」，高市早苗去年在總裁選舉決選落敗後，沒有參與石破內閣。

他表示，「如果不能善待競爭對手，那些人的支持者可能轉為反對派。如果非主流派沒有得到合理安排，黨內就沒辦法達成和解。為了避免黨內分裂的局面，雖然小泉進次郎在國會議員票和黨員票上都落後（高市），但是畢竟他有一定的支持基礎，是主要對手，必須給予適當安排」。

高市與小泉昨天進入決選投票。最終高市早苗拿下議員票149票、黨員票36票，小泉進次郎拿下議員票145票、黨員票11票，高市以185票對156票勝出。兩人的議員票其實在伯仲之間。

他建議，倒不如乾脆讓小泉進次郎擔任幹事長，44歲的小泉會成為史上最年輕的幹事長，對自民黨來說，會給人非常強烈的印象衝擊。

石戶諭也警告，如果讓派閥主導人事，例如像是如外界所傳，讓麻生派元老、現任總務會長鈴木俊一轉任幹事長，那就會被認為是「派閥政治的交易」，會讓人覺得自民黨還是在走權力交換、利益分配的老路。

石戶諭表示，高市早苗如果想要維持「日本首位女首相」的形象衝擊力，關鍵就在於能否妥善處理競爭對手、給予重要職位，如果沒做好，黨內可能很快就會有人密謀「倒高市」，因此必須慎重。

麻生太郎領導的麻生派昨天上午接受明確指示，「決選投票時，應將票投給（第一輪）在黨員票中得到第一的候選人」。此外，麻生派與候選人之一、前幹事長茂木敏充陣營關係良好，茂木陣營內也流傳「與麻生派一起行動」，結果讓高市的議員票從64票暴增至149票，在外界普遍認為小泉占優勢的情況下，實現了高市早苗的「逆轉勝」。

前文部科學大臣永岡桂子在選後受訪時透露，麻生太郎指示，「要好好觀察民意的走向，這很重要。這裡說的民意，我認為是自民黨內的氛圍，這是他（麻生）直接告訴我們的」。

高市早苗在第一輪投票時拿下約4成黨員票，這股所謂的「民意」，最終推動了決選投票時議員票轉向。